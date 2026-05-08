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大陸油輪傳首次在荷莫茲海峽遇襲 陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸去年起即接到大批油輪訂單。圖為行經荷莫茲海峽的油輪。路透
中國大陸去年起即接到大批油輪訂單。圖為行經荷莫茲海峽的油輪。路透

荷莫茲海峽局勢在美國試圖護航商船後驟然緊張，伊朗革命衛隊連續襲擊多個國家的多艘商船。據陸媒報導，一艘大陸船東所有的大型成品油輪4日在海峽入口處遇襲，有知情船東表示，這是首次有大陸油輪遇襲。大陸外交部今天回應稱，遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有大陸籍的船員；目前該船未報告有船員傷亡的情況。

財新網7日報導，該艘油輪是在荷莫茲海峽入口處的阿拉伯聯合大公國阿爾傑爾港（Al Jeer Port）外海遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時，該船標識為「CHINA OWNER&CREW」（大陸船東與船員）。知情的船東人士稱，這是首次有大陸油輪被襲擊，「心理上很難接受」。

路透引述海事安全消息人士表示，受損的大陸船隻是懸掛馬紹爾群島國旗的油輪「JV Innovation」號，4日曾向附近船隻報告甲板起火。

對此，大陸外交部發言人林劍8日在例行記者會上回應指，根據目前掌握的情況，相關遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有大陸籍船員。截至目前，該船隻未報告有船員傷亡的情況。

林劍表示，中方對大量船隻和船員受戰事影響被困海峽深表關切，認為盡早恢復海峽通行暢通、維護民用船隻和船員安全，符合地區國家和國際社會共同利益。

大陸外交部長王毅6日在北京與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談表示，國際社會對恢復荷莫茲海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方「盡快回應國際社會的強烈呼聲」。阿拉奇則稱「當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題」。

荷莫茲海峽 伊朗 海峽

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