港府指與倫敦經貿辦案「絕無關連」

香港駐倫敦經貿辦事處行政經理袁松彪被控違反英國國安法罪名成立。港府發聲明指，案件與港府及駐倫敦經貿辦「絕無關連」。但港府早前證實負責袁松彪的律師費用。

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及英國前邊境人員衛志樑7日在英國被判協助外國情報機關罪名成立。另外，衛志樑被判公職人員行為失當罪名成立。兩人被還押等候判刑。

明報等港媒今年2月報導，當時商務及經濟發展局長丘應樺在記者會上被問到袁松彪的律師費用是否由經貿辦支付和涉及金額時，丘應樺承認相關律師費由港府負責，無回應具體金額，僅稱案件已進入司法程序，不宜評論。

根據香港政府相關資訊，袁松彪目前仍是駐倫敦經貿辦的行政經理。

袁松彪及衛志樑被判罪名成立後，港府發言人回應，由案件開始至今，「政府一直明確指出案件所涉的指控與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方」「堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控」。

發言人稱，倫敦經貿辦一直按當地法律履行職責，由於主要官員曾在倫敦活動遭襲擊和滋擾，經貿辦與當地警方溝通後聘用私人保安服務。

據明報報導，英國檢方在裁決後表示，證詞顯示經貿辦被用為被告組織及資助涉案行為的基地（wasused as a base），並形容裁決清楚表明外國干預及非法監視不容於英國發生。

據中國駐英國大使館網站，使館發言人表示，中方已多次就案件表明原則立場，此案是英方濫用法律、操弄司法程序、精心炮製的政治鬧劇，目的是為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台，污蔑抹黑中國中央政府及香港特區政府。中方對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉，將採取必要措施堅決維護自身利益。