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北京召開兩岸融合示範區會議 宋濤提「更有力行動」

中央社／ 記者廖文綺上海8日電

中國官方今日在北京召開「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，中共中央台辦主任宋濤在會議上表示，要以「更加有力的行動」不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面。

央視新聞報導，中共中央台辦（中國大陸國台辦）、國家發展改革委、福建省會同48個中央和國家機關有關部門，8日在北京召開「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」。

會議總結「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」貫徹落實情況，研究下步重點工作，支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，高質量建設兩岸融合發展示範區。

宋濤表示，要全面落實中共總書記習近平對台的工作論述和黨中央決策部署，強化責任擔當，加強統籌協調，以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面，「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出新的更大貢獻」。

中國國家發展改革委副主任周海兵表示，要深入學習領會習近平關於兩岸融合發展的重要指示精神，自覺增強抓好兩岸融合發展示範區建設的使命感和緊迫感。要進一步推動「意見」各項任務持續落實落細，因地制宜支持重點區域平台先行先試，推動重點領域融合發展取得務實進展，推進兩岸融合發展示範區建設取得更大成效。

報導指，福建省委常委、秘書長吳偕林，福建省委常委、常務副省長王永禮分別介紹了兩岸融合發展示範區建設有關工作推進情況及下步工作考慮。

中共中央台辦、中國大陸國家發改委等48個中央單位及福建省，在2024年12月3日也曾召開會議，強調要在福建打造兩岸融合「示範樣板」，落細落實福建「兩岸融合發展示範區」建設，取得「高質量成果」，進而推動兩岸融合發展，推進「祖國統一大業」。

北京 福建 宋濤

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