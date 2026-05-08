防AI模型失控危機…美中擬建立定期對話 列川習會議題

華爾街日報報導，美國與中國AI競爭日益激烈，恐演變成為數位時代新軍備競賽，雙方正考慮啟動人工智慧(AI)官方對話，將AI列入下周美國總統川普與中國國家主席習近平峰會議題。

雙方若正式建立AI對話機制，代表川普政府時期美中首次就AI展開官方接觸，也顯示雙方都發現，快速發展更強大AI模型的競賽，可能引發兩國都無力處理的危機。知情人士表示，美中目前構想的是建立定期對話機制，討論AI模型失控、自主軍事系統以及非國家行為者利用強大開源工具發動攻擊等風險。

知悉美方立場人士透露，美國財政部長貝森特目前主導AI議題談判，美方正等待北京指定對口官員。接近中方人士則表示，中國財政部副部長廖岷已參與與華府討論設立這類對話的相關事宜。

是否將AI議題正式列入14日至15日川習會議程，最終仍須由川普與習近平決定。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方準備就AI風險管控展開溝通。

美中高層曾就AI議題互動。2023年11月，拜登與習近平在加州峰會期間，正式啟動美中AI對話機制。喬治城大學學者杜如松說，當時拜登政府有兩大目標，建立定期對話並達成共識，以及避免AI介入核武指揮與控制系統。

美中2024年共同宣布，核武發射決策權將保留在人類手中，而非交由AI決定。不過，這項對話成果未達預期。杜如松表示，北京由外交部而非科技部等技術機構主導談判，限制了實質交流內容。

AI如今再度被提升至總統層級討論，且跨越兩屆不同美國政府，反映出雙方察覺AI是需高層直接處理的共同戰略風險。

2023年，前美國國務卿季辛吉應習近平邀請訪問北京。曾任季辛吉高級經濟顧問的赫瑪茨說，季辛吉當時希望AI議題會列入討論，中方同意。此後，相關交流發展成持續性的非官方AI對話管道，美方由前微軟首席研究長芒迪主導，中方則包括清華大學及多家中國AI模型企業代表。

參與非官方AI對話的阿斯本戰略集團執行主任曼紐爾表示，目前討論重點包括前沿模型安全，以及如何設計「護欄」系統，確保AI即使能力愈來愈強，仍能遵守人類法律與意圖。

近期曾與中國國務院副總理何立峰等人會面的資深貿易專家薄邁倫表示，中方願意與美方討論AI安全。他引述中方說法指出：「我們當然會全力與美國競爭，但我們也看見防止全球衝擊與網路濫用的重要性，因此願意就安全協議、技術防護與治理展開對話，只要美國政府願意。」

如今美中內部對AI競爭的框架愈來愈像冷戰時期思維，即彼此競爭同時透過對話維持戰略穩定。

曼紐爾說：「我們過去曾與俄羅斯成功做到這一點。至少處理核武安全的人彼此認識，也了解對方思維。」