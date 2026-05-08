大陸48部門召開兩岸融合發展示範區會議 宋濤預告「更加有力的行動」

大陸官方8日在北京召開了「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，研究下一步重點工作。中共中台辦主任宋濤強調，要以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面。

據央視新聞，8日上午由中共中央台辦、大陸國家發展改革委、福建省會同48個中央和國家機關有關部門，在北京召開上述會議。會議總結了「中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」貫徹落實情況，研究下一步重點工作。

宋濤表示，我們要全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和黨中央決策部署，「強化責任擔當，加強統籌協調，以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動」，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出新的更大貢獻。

大陸發改委副主任周海兵表示，要深入學習領會習近平關於兩岸融合發展的重要指示精神，自覺增強抓好兩岸融合發展示範區建設的使命感和緊迫感。要進一步推動《意見》各項任務持續落實落細，因地制宜支援重點區域平台先行先試，推動重點領域融合發展取得務實進展，推進兩岸融合發展示範區建設取得更大成效。

據指出，包含中共福建省委常委、秘書長吳偕林，福建省委常委、常務副省長王永禮分別介紹了兩岸融合發展示範區建設有關工作推進情況及下一步工作考慮。

公開資料顯示，去年5月8日，大陸官方也曾在福建福州召開「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，此外2024年12月3日大陸官方還曾舉行過「促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議」，這些有關會議同樣是48個部門參加。