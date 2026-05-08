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今年第一季共機擾台次數驟減 陸委會：較賴總統上任初期減少逾半

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會8日發布中國大陸情勢報告指出，今年前3個月共機擾台月均架次較賴清德總統上任初期減少逾半。（本報資料照片）
陸委會8日發布中國大陸情勢報告指出，今年前3個月共機擾台月均架次較賴清德總統上任初期減少逾半。（本報資料照片）

陸委會今天發布最新一季中國大陸情勢報告指出，今年前3個月共機擾台月均架次較賴清德總統上任初期減少逾半，惟共軍仍持續在台海前沿機動部署。

陸委會8日發布2026年第1季中國大陸情勢報告，在軍事動態與區域安全方面，提出上述觀察。

報告也提到，美國情報圈指中共2027年無侵台計畫，亦無統一既定時間表，惟中共曾強調實現統一台灣對2049年完成「民族復興」目標至關重要。大陸「兩會」公布2026年國防支出增長7%，預估「十五五」時期（2026-2030年）將保持高支出，以落實2027年建軍百年及軍隊現代化目標。

大陸對台工作方面，報告指出，中共續「懲獨」及發布「融台」措施，包括港媒指我內政部長親屬在陸投資並提供政治獻金，國台辦稱依法查處；福建發布兩岸融合發展示範區建設首批17項階段性標誌性成果；廈門宣布「首來台胞廈門服務包」，提供台灣首來族赴廈門多項優惠。

針對大陸內部情勢，報告表示，經濟方面，2026年第一季大陸經濟成長率為5.0%，外國人直接投資（FDI）較去年同期下降5.7%，房地產開發投資衰退11.2%，房價走跌、物價疲弱不振，青年失業率維持在兩位數。國際機構預測今年中國大陸經濟成長率平均為4.5%。

報告並稱，由於經濟成長持續放緩及社會不滿累積，導致許多「獻忠式無差別攻擊」出現，衝擊社會穩定。

中共 陸委會 共軍

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