川習會各有盤算 台灣非決勝關鍵

即將登場的川習峰會，台灣社會最關心的，當然是台灣會不會成為美中交易的一部分；然而，若只從台灣角度理解這場會議，容易誤判兩強真正的外交盤算。台灣確實重要，但在美中全球競爭的大棋局中，台灣更像一道門檻，而不是決定勝負的關鍵。

對北京而言，台灣是核心利益中的核心，這點沒有改變。但今日中國已不再只用兩岸視角處理台灣問題，而是把台灣放進更大的全球戰略框架中。北京會反覆標示台灣紅線，卻未必急於在某次峰會中解決台灣問題，所謂「和平統一」，對北京更像長期歷史進程，而非短期外交成果。

這正是台灣必須冷靜面對的現實。北京之所以有餘裕布局，是因為判斷川普不會為台灣提供需要付出政治代價的真正支持。川普重視交易、可見成果與能在國內宣傳的勝利。台灣在他的政治邏輯中，更多時候是半導體、軍售、關稅、投資與對中談判籌碼，而未必是民主價值敘事中不可動搖的盟友。

尤其值得注意的是，川普在峰會前的態度，已透露華府目前的優先順序。他談到習近平時，語氣一貫友善，不僅多次稱讚對方，也反覆強調雙方私人關係良好。近期他甚至提到，在伊朗與荷莫茲海峽相關問題上，中國並未挑戰美國。這些話不能只當成外交客套，而應視為政治訊號：在中東局勢升高、能源安全不確定、全球市場承壓之際，美國此刻更需要與中國維持某種可控穩定。

這也說明，為何即使中東衝突未解、川普行程緊湊，他仍重視這場峰會。雙方都明白，這未必是一場能創造重大突破的會談，卻可能是一場降低全球風險的會面。換言之，它的主要功能不是創造新秩序，而是避免舊秩序快速崩解。

川普希望延續貿易休戰氛圍，中國則希望維持相對可預測的中短期環境，避免在經濟壓力、科技封鎖與周邊緊張中同時失控。因此，雙方可能在農產品採購、波音飛機、能源交易，或貿易與投資對話機制上取得表面成果。這些安排未必能改變美中結構性競爭，卻足以讓川普對內宣稱「我讓中國讓步」，也讓北京爭取戰略緩衝時間。

簡單的說，美中競爭的本質其實仍然是「鬥而不破」。真正讓台灣擔心的，不是會後聲明出現震撼性讓步，而是美國對台政策可能實質上向後滑動。外界擔心美方說法從「和平解決兩岸分歧」轉向「支持和平統一」，或從「不支持台獨」轉向「反對台獨」，這些字眼在華府傳統外交語言中確有重大差異；但在川普時代，真正重要的未必是文字，而是政治意志。若華府對台支持更含糊、更交易化、更不願承擔風險，即使聲明文字沒有重大改變，北京對美國介入台海的疑慮也會下降，台灣與其他盟友對華府承諾的信心也會受影響。

一場川習峰會並不會直接決定台灣命運，但可能會改變台灣所處的戰略環境。台灣需要冷靜看待的現實是：美國對台軍售仍繼續，因為其中有國防工業與戰略部署利益；半導體赴美投資也會繼續，因為川普需要就業、製造業與產業政績。然而，政治支持可能更有限，外交聲量可能被壓低，台灣在美中談判中的位置也可能更加工具化。這不是傳統意義上的「美國拋棄台灣」，而是川普式現實主義的自然結果。

當北京以全球大國格局布局，華府以交易政治邏輯盤算，台灣若仍把自己想像成美中競爭中不可取代、不可被調整的核心主角，就會高估自身籌碼，也低估大國政治的冷酷。川習峰會提醒台灣：台灣是美中關係的門檻話題，卻不是美中競爭的決勝關鍵。看清這一點，才可能找到台灣制定下一步戰略的起點。