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與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

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與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官媒央視1日播出的「五一」特別節目中，一架機頭印著「AVIC」（中航工業）標識、編號為「0001」的解放軍殲-35戰機從機庫滑出，引發關注。（截自央視）
大陸官媒央視1日播出的「五一」特別節目中，一架機頭印著「AVIC」（中航工業）標識、編號為「0001」的解放軍殲-35戰機從機庫滑出，引發關注。（截自央視）

大陸官媒央視1日播出的「五一」特別節目中，一架機頭印著「AVIC」（中航工業）標識、編號為「0001」的解放軍殲-35戰機從機庫滑出，但機身上沒有空軍軍徽，塗裝也與解放軍列裝版本有所不同，引發關注。分析認為，以上線索都指向：殲-35系列戰機已具備了量產出口版本的全部能力。

陸媒「中國之聲」報導，艦載版殲-35必須應對著艦時的巨大衝擊力，因此採用強度更高的雙輪前起落架並配備彈射掛鉤。而這架殲-35採用單輪設計，明顯是為陸基機場起降優化配置。這一結構特徵，結合尚未噴上最終塗裝的外觀，進一步印證了它並非自用型號，而是一架正在最後備貨階段、等待交付的機型。

從機身編號看，大陸軍事評論員傅前哨指出，無論是空軍還是海軍，都有自己的特殊編號，它們的出廠編號就會發生較大的變化，但絕對不會出現「0001」這樣的編號。再結合飛機上噴塗的英文縮寫，「不難推測，它很有可能是一款出口型版本」。

報導並指，解放軍空軍的自用機型從不噴塗「AVIC」標識，而這架「編號0001」的殲-35不僅噴塗了英文縮寫，還從帶有英文標識的機庫中滑出。所有細節都顯示，殲-35系列戰機已具備了量產出口版本的全部能力。

殲-35是大陸自主研製的第五代隱身戰機，傅前哨透露，殲-35系列戰機很有可能成為下一階段重點出口的機型，並認為可能在全球高端戰機市場掀起一場風暴，「目前，美國生產的F-35數量較多，但其出口有一定限制條件。現在中國的殲-35如果可以出口了，它有可能成為美國F-35的有力競爭對手。」

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