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川普下周訪陸 傳輝達、蘋果、波音等大企業執行長獲邀同行

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普下周將訪問北京，美國媒體Semafor今天報導，川普政府計畫邀請輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等大企業執行長陪同出訪，輝達執行長黃仁勳對此回應，若真受邀，將是榮幸。(歐新社)
美國總統川普下周將訪問北京，美國媒體Semafor今天報導，川普政府計畫邀請輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等大企業執行長陪同出訪，輝達執行長黃仁勳對此回應，若真受邀，將是榮幸。(歐新社)

美國總統川普下周將訪問北京，美國媒體Semafor今天報導，川普政府計畫邀請輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon）、波音（Boeing）及其他大型企業的執行長，陪同出訪。輝達執行長黃仁勳回應，若真受邀，將是榮幸。

報導引述一名知情人士報導上述消息，並指高通（Qualcomm）、黑石（Blackstone）、花旗集團（Citigroup）和Visa等公司的高階主管也獲邀隨行。未來幾天名單可能會繼續增加。

路透報導，一名知情人士證實，花旗集團執行長佛瑞塞（Jane Fraser）已收到邀請；高通證實收到邀請，但拒絕進一步置評。報導表示未能核實完整名單，但引述另一位消息人士指出，多名企業執行長已在6日晚間接獲邀請。

輝達執行長黃仁勳接受CNBC訪問時就此事說，「應該讓總統自行宣布他決定宣布的事情」，並表示「如果受邀，這將是一種榮幸，也是代表美國的極大榮譽」。

黃仁勳今年1月曾到訪上海與北京。蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年3月也曾到訪成都出席蘋果五十周年慶祝活動，後赴北京參與中國發展高層論壇年會。

白宮、蘋果、花旗集團、埃克森美孚和Visa等公司均未立即回應置評請求，而黑石與波音拒絕置評。

此前白宮單方面宣布，川普5月14日至15日將訪問北京與大陸國家主席習近平會面，截至目前，中方尚未證實日程。而外界對於川普此行可能達成的協議充滿期待，其中包括大陸可能訂購的500架波音737 MAX飛機。

高通 黃仁勳 Apple 川習會 川普

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