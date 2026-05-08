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中國重慶副市長傳死訊 官方稱突發疾病

中央社／ 香港8日電

據報導，中國重慶市副市長兼公安局局長張安疆昨天突傳死訊，官方就此發布了簡短訊息，指「張安疆同志因突發疾病經搶救無效，於2026年5月7日10時52分不幸離世，享年55歲」。

香港星島日報今天在報導中形容這則死訊為「重慶官場再傳震撼彈」。

據介紹，張安疆於1971年出生，長期在甘肅工作，曾任甘肅省酒泉市市長等職；2019年跨省出任重慶市潼南區代理區長，2021年升任區委書記；2023年升任重慶市副市長後，於2024年2月兼任重慶市公安局局長。

此外，在美國定居的中國媒體人何頻在社交平台上撰文，就張安疆的離世提出了一些看法，當中表示，中國高官因病猝死並非罕見，而公安工作強度高，維穩壓力、長期超負荷運轉，都可能對身體造成嚴重損傷。

但文章表示，問題在於，重慶官方發布的相關訊息極其簡短，沒有任何病情細節，這種處理方式，讓人難以不產生聯想。

文章表示，網路上有關張安疆的「跳樓說」廣泛傳播，一方面是因為重慶公安局長的「高危歷史」，另一方面也反映了中國民間對官方訊息的普遍不信任。

不過，文章強調，傳言的廣泛傳播，不等於傳言是真實的，輕信未經證實的傳言，本身也是一種認知風險。

美國 重慶

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