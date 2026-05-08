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川普訪陸進入倒數 老交情面臨新考驗

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年曾在APEC釜山峰會場邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年曾在APEC釜山峰會場邊會晤。路透

美國總統川普預定5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行兩天峰會。這將是川普第二任期以來最受矚目的美中高層會晤之一，也讓兩人過去多年建立、又屢遭現實衝擊的個人外交關係，再度成為國際焦點。

彭博報導指出，川普與習近平的互動，曾被形容為全球最重要的「兄弟情」（bromance）。兩人雖在貿易、科技、台灣與地緣政治議題上多次交鋒，但川普長期強調自己與習近平關係良好，並把這層個人關係視為處理美中緊張局勢的重要籌碼。

這次北京峰會預料將觸及多項棘手議題，包括美中貿易摩擦、關稅爭端、科技管制、台灣問題，以及中國在全球能源與戰略格局中的角色。川普原本規劃4月訪中，但美伊戰爭升高、全球能源市場震盪，使行程延後至5月中旬。

兩人的個人外交可追溯至川普第一任期。2017年，習近平訪問川普位於佛州的海湖莊園；同年稍晚，川普訪問北京，中方以高規格接待，安排外界稱為「國是訪問＋」的行程。此後，兩人也在布宜諾斯艾利斯、 大阪等國際場合會面，試圖在關稅戰升溫之際尋找緩衝空間。

不過，川習互動的熱絡，始終無法消除美中結構性衝突。川普第一任期發動對中貿易戰，疫情後美中互信急遽下降；拜登任內延續科技限制與供應鏈重組政策，川普重返白宮後，也未放鬆對中國的強硬姿態。兩人的個人關係，反而更像是大國競爭中的少數溝通管道。

報導指出，外界對這次峰會能否取得重大突破期待有限。美中雙方都希望避免關係失控，但在關稅、晶片、台灣與軍事安全等問題上，彼此讓步空間有限。川普則可能藉由訪中凸顯自己能直接與習近平談判，並向國內選民展示其處理大國外交的能力。

今年川習互動可能不只這一場。報導提到，雙方暫定仍可能安排多次會面，包括習近平之後可能訪問華府。對川普而言，北京峰會不只是一次外交行程，也是他在美伊戰爭、能源市場壓力與大國競爭交錯下，重新測試「個人外交」能否撬動美中關係的關鍵時刻。

習近平 川普 北京 川習會

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