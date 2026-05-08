香港駐倫敦經貿辦案 港府：堅決反對不實指控

香港駐倫敦經貿辦事處人員被控違反英國國安法罪名成立，港府發言人就此表示，「堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控」。

香港駐倫敦經貿辦事處行政經理袁松彪在英國被控違反英國國安法，法庭陪審團經過多日退庭商議後，當地時間7日以10對2多數裁定袁松彪及同案被告、英國前邊境人員衛志樑協助外國情報機關罪名成立，同時一致裁定衛志樑公職人員行為失當罪名成立。

至於兩人被控一項境外干預罪，陪審團則無法達成裁決。兩人被還押等候判刑。

根據英國「2023年國家安全法」，協助外國情報機關罪最高可被判囚14年；另外，公職人員行為失當罪最高可被判囚終身。

香港明報8日報導，港府發言人表示，此案開始至今，「政府一直明確指出案件所涉的指控與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方」，「堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控」。

發言人說，倫敦經貿辦一直按照當地法律履行職責，由於主要官員曾在倫敦活動遭襲擊和滋擾，經貿辦與當地警方溝通後聘用私人保安服務。

此外，報導引述香港行政會議成員湯家驊說，案件在終極判決前不影響香港駐倫敦經貿辦的運作，涉案者並非拿取英國政府或商業情報，相信任何一方在終極判決前不會輕舉妄動。

英國當局於2024年依國安法起訴袁松彪、衛志樑等人，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人。

在審訊期間，控方在庭上指袁松彪和衛志樑為香港在英國從事「影子警察」，監控在英港人及香港民主派人士。

早前有報導指出，控方在庭上曾展示多條訊息，指控衛志樑自2020年起，在前香港高級警員指示下，滲透及接近「黃圈」（香港反送中運動支持者）及在英港人，並蒐集前民主派議員羅冠聰及許智峯的資料。