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菲指控陸「向陽紅33號」禮樂灘科考作業非法 陸海警局：顛倒黑白忽視事實

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
圖為鱟藤礁。（路透）
圖為鱟藤礁。（路透）

據大陸海警局網站消息，5月7日晚，中國海警局發言人姜略發表談話表示，5月6日，中方向陽紅33號船位中國鱟藤礁附近海域進行正常生態環境調查。其間，菲海岸警衛隊1架島人型機蓄意抵近滋擾，中國海警依法依規追蹤監視、管控處置，確保中方船隻作業安全，行動全程專業規範。

他表示，菲方有關言論顛倒黑白、忽視事實，企圖混淆視聽。我們正告菲方立即停止非法干擾和抹黑炒作。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，採取一切必要措施保障中方科考作業安全與南海地區和平穩定。

據路透社報導，菲律賓海岸警衛隊週四發表聲明稱，指責中國在南海馬尼拉專屬經濟區內富含石油和天然氣的禮樂灘附近進行非法海洋科學研究。菲律賓海岸警衛隊司令羅尼·吉爾·加文海軍上將並說，「我們將繼續挑戰任何損害我們主權和主權權利的非法活動」。

鱟藤礁位於禮樂灘（Reed Bank）南端，屬於南沙群島的一部分，該區域蘊藏豐富天然氣和石油資源。大陸海警局稱向陽紅33號是在鱟藤礁附近海域作業，而菲方則是是在禮樂灘進行非法研究。這兩個礁灘仍處於多方聲索主權的狀態，但菲律賓認為中方船隻是在菲方的專屬經濟海域作業，屬於非法。中國海警局則稱是正常的生態環境調查。

南海 菲律賓 中方

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