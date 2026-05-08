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海南大學 成立台灣研究中心

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
海南大學校長、中國科學院院士駱清銘。中新社
海南大學校長、中國科學院院士駱清銘。中新社

兩岸關係持續冰封、大陸誓言牢牢把握兩岸關係主導權與主動權背景下，近期大陸多個省分陸續有涉台研究機構成立，最新一例是海南大學成立台灣研究中心。這些新單位連同傳統大陸涉台研究重鎮，共同形成對台包圍式、全方位的研究台灣政治經濟社會脈動的型態。

陸媒澎湃新聞報導，海南大學台灣研究中心揭牌儀式暨兩岸融合發展研討會四月卅日舉行。出席儀式的海南大學黨委書記李湖要求該中心，要圍繞海南自貿港建設中的涉台問題，聚焦瓊台產業互補、青年交流、文化認同等重點領域形成政策建議。

不僅海南大學，近年有多個省分相繼有涉台研究機構成立。遼寧大學於今年一月成立台灣研究院，由遼寧大學與遼寧省台聯、瀋陽市台聯共建，是遼寧省內高校的首家台灣研究院。江西省社會科學院台灣研究中心去年八月在南昌成立；以及重慶西南大學台灣研究中心於去年一月獲批成立、同年五月掛牌，是在渝高校第一家涉台研究機構。

大陸涉台重點省分北京、福建、上海已有多所涉台研究機構，如中國社科院台研所，廈門大學、北京大學、北京聯合大學、北京清華大學設有台灣研究院；復旦大學、上海交通大學成立台灣研究中心；或如南京大學、武漢大學等有台灣研究所以及上海東亞研究所等。各機構再有專攻研究對台戰略頂層設計或台灣內部政黨政治、經濟、社會、法治，甚或台美與台日關係。

上海 大陸 兩岸

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