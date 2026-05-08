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中共反腐風暴 李尚福、魏鳳和涉貪判死緩

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸前後兩任國防部長李尚福（左）、魏鳳和（右）均被判處死緩，死緩期滿後終身監禁。圖／取自百度
大陸前後兩任國防部長李尚福（左）、魏鳳和（右）均被判處死緩，死緩期滿後終身監禁。圖／取自百度

大陸兩任前國防部長魏鳳和、李尚福涉貪落馬近三年，昨天被解放軍軍事法院一審重判，魏鳳和被認定犯受賄，李尚福被認定犯受賄罪、行賄罪，二人均被判處死刑，緩期二年執行，且在其死緩期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

二十大後 兩人接連被查

魏鳳和與李尚福都屬於國家領導人級別。中共二十大之後，解放軍內掀起反腐風暴，時任國防部長李尚福最早落馬。據官方披露，二○二三年八月卅一日，軍委紀委監委對李尚福立案審查調查，廿一天後，李尚福的前任魏鳳和也遭調查。

僅通報刑度 未披露案情

新華社昨天報導，軍事法院七日依法對前中央軍委委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

同日，軍事法院對前中央軍委委員、前國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報導僅通報二人刑度，未披露更多受賄、行賄案情。

二○二四年六月廿七日，大陸官方透過新華社通稿，同時宣布開除李尚福和魏鳳和的黨籍、軍籍，並說明案情。通報指兩人涉及嚴重違紀違法，移送軍事檢察機關起訴。

通報指李尚福嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。

官方對魏鳳和的指控大致相同，同樣涉及巨額受賄。

今年六十八歲的李尚福是紅二代，父親李紹珠是老紅軍。李尚福是著名航天專家，曾任解放軍西昌衛星發射中心司令員、總裝備部副部長、中央軍委裝備發展部部長等職。二○二二年中共二十大，李尚福晉升中央軍委委員，隔年三月接替魏鳳和出任國務委員兼國防部長，不過同年八月下旬起便從公眾視野消失，並於十月被全國人大常委會免去國務委員、防長、國家中央軍委委員職務。

現年七十二歲的魏鳳和出身於導彈部隊，曾任解放軍第二炮兵（火箭軍前身）司令員、首任火箭軍司令員。二○一七年中共十九大晉升中央軍委委員，次年升任國務委員兼國防部長，直至二○二三年三月退休。

多名軍委落馬 案件待審

在李尚福之後落馬的軍委委員還包括何衛東、苗華、張又俠、劉振立，官方尚未通報審判結果。

李尚福 死刑 解放軍

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