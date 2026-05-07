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李強、趙樂際會見美國參議員代表團 提對台立場

中央社／ 北京7日電
大陸國務院總理李強（右）會見美國參議員戴恩斯（左）。圖／歐新社
大陸國務院總理李強（右）會見美國參議員戴恩斯（左）。圖／歐新社

川習會」下週將登場，中國國務院總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際今天在北京分別會見到訪的美國參議員戴恩斯一行，兩人皆提到中方對台灣的立場。

川普預計14至15日訪問中國，屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。戴恩斯（Steve Daines）率領的美國兩黨代表團1日抵達中國，今天稍早先與中國外交部長王毅會見。

新華社報導，李強對戴恩斯一行表示，希望美方與中方相向而行，更多對話而不是對抗，更多互利合作而不是零和博弈，維護穩定、可預期的中美經貿關係，這符合兩國的根本利益。

他並表示，「台灣問題事關中國核心利益，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。希望美國國會從中美友好合作大局出發，謹慎看待和處理涉中問題，為中美關係穩定、健康、可持續發展發揮積極作用。

趙樂際則在會見時表示，台灣議題是「中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要的問題」，希望美方恪守一個中國原則，慎重對待和處理台灣問題。

趙樂際並說，去年以來，在兩國元首戰略引領下，中美關係實現總體穩定。中方願與美方落實好兩國元首重要共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作。中國全國人大願與美國國會加強交往，實現更多交流和互訪。

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