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鄭麗文指「支持川普表態反對台獨」 陸委會：向國際社會傳遞不佳訊號

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳宥菘／攝影
陸委會7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳宥菘／攝影

川習會將在下周登場，國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪表示，支持美國總統川普表態「反對台獨」。陸委會副主委梁文傑今天表示，台灣碰到的很多問題，都源自中共在國際上要求各國政府或國際組織反對台獨，鄭麗文的說法會向國際社會傳遞一個不好的訊號，可能對台灣造成嚴重後果，希望她三思而後言。

至於美國國務卿魯比歐表示，川習會將談台灣議題。梁文傑說，目前我們所了解的狀況是，美國不太想談台灣問題，但中共非常想談。我們希望不要超出可控的範圍，也不要對台灣造成不利的影響。

計畫訪美的鄭麗文日前接受彭博專訪時表示，她已請求與川普會面，並稱支持川普說出「反對台灣獨立」。陸委會7日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑面對媒體詢問有關評論，先是嘆氣、接著舉起馬克杯喝一口水，才做出回應。

梁文傑說，相信國民黨會很努力讓鄭麗文見到川普總統，「大家可以自己猜猜看機率有多大」。他又指，鄭麗文稱支持川普說反對台獨，「這句話是非常嚴重的」，因為「不支持台獨」跟「反對台獨」，看起來好像是一回事，其實並不是同一回事。

梁文傑表示，日前台灣選手參加世界咖啡錦標賽，被要求從「TAIWAN」改用「CHINESE TAIPEI」，或者總統出訪遇到困難，以及劉世芳外甥顏文群在大陸遇到的處境，問題根源都是中共在國際要求各國政府、國際組織或團體反對台獨。

梁文傑指出，台灣最大在野黨主席不僅自己支持，還呼籲美國跟進「反對台獨」，這對國際社會來說是一個非常不佳、不好的訊號。希望這樣的錯誤說法、可能會造成非常嚴重後果的說法，都要三思而後言。

鄭麗文 梁文傑 陸委會

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