聽新聞
0:00 / 0:00
落馬近兩年…大陸前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和、李尚福，今天官宣均被以受賄罪判處死緩，且在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。
魏鳳和、李尚福是在2024年6月27日同步宣布被「雙開」（開除黨職、開除軍籍），並將犯罪事實移送司法機關處理。
新華社今天報導，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。
軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案進行了宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。