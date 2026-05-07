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落馬近兩年…大陸前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

聯合報／ 大陸中心／即時報導
落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右），今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／新華社
落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右），今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／新華社

落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和、李尚福，今天官宣均被以受賄罪判處死緩，且在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

魏鳳和、李尚福是在2024年6月27日同步宣布被「雙開」（開除黨職、開除軍籍），並將犯罪事實移送司法機關處理。

新華社今天報導，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案進行了宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和、李尚福（圖中），今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／路透社資料照
落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和、李尚福（圖中），今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／路透社資料照

落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和（圖）、李尚福，今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／美聯社資料照
落馬近兩年的大陸前後任國防部長魏鳳和（圖）、李尚福，今天官宣均被以受賄罪判處死緩。圖／美聯社資料照

李尚福 死刑 中央軍委 中共

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