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法國簡化掠奪文物歸還程序 大陸有望追回圓明園文物

中央社／ 台北7日電

法國國民議會6日通過一項簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，中國外交部今天表示期待與法方展開合作。中國專家指出，1860年英法聯軍從圓明園劫掠的大量珍貴文物，以及1900年八國聯軍侵略北京的流失文物，均屬於追索返回物件。

綜合北京日報、澎湃新聞等陸媒報導，法國國民議會6日以141票贊成、0票反對，審議通過這項法律草案，目的在簡化1815年到1972年間所掠奪藝品與文物歸還原屬國的程序。這項法律草案今天可望在法國參議院通過後施行。

中國外交部發言人林劍7日下午在例行記者會答覆媒體相關提問時表示，中方讚賞法方推動流失文物返還原屬國的責任擔當，期待法案能夠早日完成立法程序，也期待與法國在此領域展開合作。

林劍並表示，中法在防止文物走私、促進流失文物返還領域有多次成功的合作實踐。中方願與包括法方在內的有關各方一起，繼續透過對話合作「推動流失文物的保護與返還」。

上海大學中國海外文物研究中心主任段勇此前表示，該法案確實可說是極大簡化了索回流失文物的相關程序，降低了文物返還難度。

段勇指出，1860年英法聯軍以戰利品名義從圓明園劫掠的大量珍貴文物，當時就遭到雨果（VictorHugo）等人道主義者的譴責，該法案明確規定非軍事用途的「軍事繳獲物」屬於返還範圍，1900年八國聯軍侵略北京時的非法流失文物更屬於應該返還的範圍。而民國時期若干石窟、寺廟被盜鑿走私出境的佛像、壁畫等也屬於非法流失文物，均屬追索返還物件。

報導說，法國楓丹白露宮中國館收藏著法軍從圓明園劫走的大量珍貴文物，中國館可以說是圓明園在西方的「再現」。該館收藏的圓明園文物有1000餘件，日常展出320件，至今未對外正式公布名錄。

報導提到，在歐美列強中，法方人士對於返還非法流失文物比較積極配合，有多批次文物成功返還中國案例，比如圓明園十二生肖鼠首、兔首銅像的回歸以及2015年追回甘肅大堡子秦公墓地被盜掘金飾片文物等。

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