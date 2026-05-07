政大陸生論文籲對台軍事威懾 陸委會考量1原因：學業結束後再處理

一名目前仍在台攻讀博士班的陸生曾發表論文，呼籲大陸對台要加強戰略敘事。陸委會副主委梁文傑7日表示，該文以學術語言包裝對台軍事恫嚇，內容不可接受，但考量其仍具學生身分，將待完成學業後再做處理。

近日「上報」接獲投訴報導，有在台灣唸博士班的中國籍學生，在海外期刊發表過數篇主張中國應該加強對台灣軍事行為的學術論文，並掛上「政治大學博士生」頭銜。

經查詢，該篇文章標題為〈觀眾成本、政治話語與台灣當局的危機管控策略—以佩洛西竄訪台灣事件為例〉，摘要提及「研究台灣當局在佩洛西竄台事件中的危機管控策略，有助於中國大陸在實現國家統一進程中甄別對方意圖的真實性，妥善應對類似事件」。

陸委會副主委梁文傑7日在例行記者會上表示，這位政大博士生所發表的文章是在廈門大學台灣研究院《台灣研究集刊》，使用到裴洛西「竄訪」台灣等詞彙，呼籲大陸要加強戰略敘事、軍事演練等對台灣的威懾更加有效。

梁文傑直言，這是用學術語言包裝對台軍事恫嚇。 雖然寫的文句很學術，但「就是在呼籲大陸要對台軍事恫嚇。這樣是不可接受的」。

他表示，向學校查詢過該生現在是博士生五年級。從政策來講，對於大陸學生來台灣基本上歡迎，盡量在可以互相包容的狀況下採取包容的態度。對於該生呼籲對台灣做軍事恫嚇的言論，「會等到該生博士生學業結束以後再來處理，這是對於陸生的特別優惠」。