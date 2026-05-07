劉世芳外甥遭大陸台企解職 陸委會：正研究政策工具反制中共鎮壓

內政部長劉世芳遭大陸列為「台獨頑固份子」，其外甥顏文群近日遭任職的大陸台企榮炭科技解職。陸委會副主委梁文傑今天批評，中共的做法極為惡劣，更曾凍結該公司的銀行帳戶，只為逼迫公司妥協，寫出支持一中原則的聲明書。他強調，這次事件絕非個案，未來還會有更多，政府會研究相關法制與政策工具，既能協助被鎮壓的當事人和企業，也要能反制中共的鎮壓。

港媒今年2月報導顏文群在大陸投資謀利且為劉世芳提供政治獻金，其任職的大陸台企江西省上高縣榮炭科技有限公司6日發表聲明，指4月7日起已解除顏文群在台灣榮炭科技與大陸子公司全部職務。

梁文傑7日在例行記者會上披露，中共在過程中用了很多手段逼迫榮炭科技妥協，比如禁止該公司在大陸的上下游廠商、往來客戶履約，凍結該公司當地銀行帳戶一個月，導致無法發放員工薪水以及營運支出的往來，唯一目的就是要榮炭科技寫出支持一個中國原則的聲明。顏文群為了不讓公司困擾，已辭去職務。

梁文傑抨擊，中共的做法極為惡劣，政府不會視此次事件為個案，將研究相關制度和政策工具，以幫助被鎮壓的當事人、廠商和企業，並反制中共的鎮壓做法。他提到，中共近期出台幾項法律，如《反外國制裁法》、《反外國不當域外管轄條例》等很值得研究，有結論會再報告。

至於是否針對榮炭科技所在地的山西省做出反制，例如嚴審江西省來台交流，梁文傑說，此案基本上是中央定調的政治案件，針對江西省的制裁會失焦。他也強調，這個案子並不是「自己人打自己人」，而是中共國台辦指揮山西省台辦，然後利用榮炭公司所在地的上高縣政府稅務局、環保局，全面性對榮炭公司做檢查，「這就是中共在壓迫台灣企業」。

梁文傑表示，在中國大陸做生意就是會有風險，且風險可能是突如其來。台灣目前在大陸的投資總量仍大，和平共處才能夠共利互好。

梁文傑並指，顏文群的事件還凸顯一個問題，台灣講究法治透明、政治獻金的流向開放查閱，但這個制度已經變成中共對台灣做政治鎮壓時的有力工具。

對於陸方逼迫台企表態的做法，可能如何影響年底地方選舉，梁文傑表示，陸委會不評論選舉，但會密切關注。他指出，這些手法最早從2005年奇美許文龍先生發表聲明挺一中就開始，中共壓迫在陸投資的企業，逼迫他們政治表態，「這是非常常見的事情」，重申正研究從制度面來處理。