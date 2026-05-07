移民署、關務署科員赴陸旅遊！陸委會曝2人「被深夜訊問」 梁文傑：沒事就別去

陸委會7日表示，兩名移民署與關務署科員4月赴陸觀光期間，遭中共國安人員深夜進入旅館房間訊問，檢查手機、通聯及支付紀錄。陸委會指出，中方近年擴大接觸對象，已不限軍警，也包括海巡、檢察官與財政部人員，提醒公務員赴陸前後須確實報備，沒事就不要去。

陸委會於7日下午的例行記者會上主動披露，四月份接獲兩名公務人員赴陸觀光旅遊，兩人分別是移民署和關務署的科員。他們於在陸期間遭中共國安人員深夜進入下榻旅館房間內訊問。

詢問內容包括家庭成員、學經歷、赴陸目的、任職單位、工作內容。檢查手機、微信聯絡人、通聯紀錄和支付記錄等，時間大約兩到四小時。具體來說會是要求拿出手機後解鎖，看LINE、微信等等，如果有郵件信箱會看、支付記錄也看。兩位公務人員回來後都有通報。

陸委會副主委梁文傑表示，這兩個案件可以知道中共事前已經掌握這些公務人員的相關資訊，包括行程和住宿地點。過去通常是在入海關、在邊境時帶到小房間盤查，現在大部分是在深夜跑到當事人住宿地點去訊問。

針對接觸對象的變化，他進一步表示，中共國安人員早期比較多是接觸軍警人員後吸收，最近案例包括海巡署、移民署、地檢署檢察官、財政部等，這些都是中共要擴大接觸的對象，他們希望透過台灣軍公教人員掌握一些資料。

梁文傑提醒，公務人員不要認為自身職級不夠高就沒有被盤查的風險，出發前一定要做好相關報備、要請假，回來後有什麼狀況一定要通報，切記帶去的手機裡面不要有任何敏感機密資料，最好是空白手機，「當然，沒有事就不要去」。

由於這兩位公務人員是觀光而非因公，梁文傑特別提到，因公通常會有工作團隊，這種觀光行程反危險性比較高。