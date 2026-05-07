已間接證實川習會？陸外交部：台灣問題是「中國核心利益中的核心」

中美川習會預計將在下周登場，但陸方仍未正式宣布。但大陸外交部7日在記者會被問到，「中美元首會晤在即」，台灣問題是否為中方首要關切議題時，發言人答覆台灣問題「是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎」，似已間接證實相關安排。

據央視新聞客戶端，「總台央視記者提問，中美元首會晤在即，外界猜測台灣問題是中方首要關切議題。發言人對此有何評論？」大陸外交部發言人林劍回答，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所做承諾，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。」

林劍還指，「中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移。『台獨』分裂與台海和平水火不容。維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明反對『台獨』。」

路透先前報導，中國方面表明台灣問題將是川習會的首要議題。美國國務卿魯比歐5日也說，預計中美兩國元首將在會晤時將討論台灣問題，並稱雙方都不希望破壞印太地區的穩定。

針對巴拉圭總統訪問台灣，林劍表示，一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會普遍共識，世界上已有183個國家在此原則基礎上與中國建立外交關係。他說，奉勸巴拉圭當局，早日站到歷史正確一邊，做出承認一個中國原則、同台灣當局斷絕所謂「外交關係」的正確抉擇。