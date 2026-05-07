川習會是否提及台灣？陸外交部：台灣議題是中美關係政治基礎

川習會在即，外界關注是否會討論台灣議題。中國外交部發言人林劍今天說，台灣議題「是中美關係政治基礎中的基礎」，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係穩定的必要前提。

陸媒澎湃新聞報導，今日中國外交部例行記者會上，有記者提問，中美元首會晤在即，外界猜測台灣問題是中方首要關切議題。發言人對此有何評論？

林劍稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎」。恪守一個中國原則和中美三個聯合公報、恪守美國歷屆政府在「台灣問題」上所作承諾，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。

林劍還稱，「中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移，台獨分裂與台海和平水火不容，維護台海和平穩定就必須旗幟鮮明反對台獨」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間5日在白宮記者會上表示，台灣可能成為美國總統川普（Donald Trump）下周與中國國家主席習近平見面時的會談主題。

魯比歐同時示警，在川普出訪前一周不應對台灣採取任何「破壞穩定」的行動。

川普預計14至15日訪問中國，北京至今尚未正式宣布川普來訪事宜。不過川普訪中的籌備工作進入實質性階段，港媒今日報導，繼美軍大型運輸機C-17日前飛抵北京，一輛掛著美國聯邦政府車牌的雪佛蘭Suburban休旅車也被民眾拍到現身北京街頭。