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呂禮詩親中言論 陸委會：若配合中方屬實最高罰50萬

中央社／ 台北7日電
台退役海軍艦長呂禮詩。聯合報系資料照
台退役海軍艦長呂禮詩。聯合報系資料照

退役海軍少校艦長呂禮詩日前赴中參與活動，發表「祖國強大，代表台灣安全」等言論。陸委會今天表示，正釐清呂禮詩是否配合中國官方的要求做相關發言，若屬實，將依法開罰新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

呂禮詩日前參加中共海軍活動發表「祖國強大，代表台灣安全」等言論，引發議論。國軍退除役官兵輔導委員會對此案組成專案小組進行行政調查。

陸委會法政處副處長董玉芸在政院會後記者會說，呂禮詩案由陸委會會同退輔會進行行政調查，重點為釐清呂禮詩是否配合中國官方要求做相關發言，如確有此事，將依照台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）第33條之4，處以新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

依據兩岸人民關係條例，台灣地區人民擔任大陸地區法人、團體或其他機構的職務或為其成員，不得從事妨害國家安全或利益的行為。

此外，新華社報導，中國江西省上高縣的台企、榮炭科技有限公司5日發表聲明，指4月7日起已解除內政部長劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技與大陸子公司全部職務。自由時報報導，陸委會預計發布反制措施，嚴審江西省來台交流。

行政院發言人李慧芝在政院會後記者會說，台灣是自由民主法治的國家，會依據法制程序，確認相關做法是否威脅台灣民眾財產安全，陸委會將有進一步說明。

她也強調，陸委會已表示中國這種跨境鎮壓手段嚴重傷害台商正常投資、兩岸關係，政府一直支持健康有序的兩岸交流，也持續提醒台灣民眾前往中國旅遊或經商，慎重考慮安全風險以及對財產的威脅。

陸委會 呂禮詩 中方

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