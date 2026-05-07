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「川普盟友」戴恩斯見王毅 稱感謝中國致力為伊朗衝突帶來和平

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）正在北京訪問。（路透）
美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）正在北京訪問。（路透）

彭博報導，美國共和黨參議員、川普盟友戴恩斯7日上午與大陸外長王毅上午會面時說：「我要感謝你昨天與伊朗外長會面，協助我們為目前的伊朗衝突帶來和平的結果。你致力於降低緊張局勢，為中東帶來和平，讓荷莫茲海峽得以重新開放。」

王毅強調，雖然中美關係歷經波折，但在元首外交的引領下，兩國仍取得一定程度的穩定。

此前，戴恩斯5日已與上海市長龔正會面。龔正表示，上海願與美國進一步加強經貿往來與產業投資合作，歡迎美國企業善用中國國際進口博覽會這一重要平台，積極來滬投資興業。

戴恩斯與美國總統川普關係密切，是美國政界中少數具有在陸工作經驗的人士。分析人士指出，戴恩斯此行有助於提前開展溝通、傳遞雙方立場，為後續中美高層互動營造積極氛圍。

新華社英文版報導，大陸外長王毅7日與美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）率領的美國參議員代表團會面。

路透指，戴恩斯在與王毅會晤的開幕致詞說道，堅信美方希望緩和局勢而非脫鈎，希望穩定和相互尊重。戴恩斯還稱，希望川習會能促成波音訂單，又稱中美仍面臨貿易問題，「北京上次購買波音飛機已是9年前」。

美國 伊朗 王毅

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