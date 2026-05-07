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中國官媒批小學生參與海參崴兒童閱兵：賤賣民族尊嚴

中央社／ 上海7日電

日前中國小學生參加俄羅斯海參崴兒童閱兵式，引起爭議。中國官媒人民日報旗下微信公眾號「人民日報平安校園」6日刊文批評，外交再務實「也不能把民族尊嚴和歷史記憶一起賤賣」。

俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81週年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生。消息傳出後，一度引起不少中國網友批評，相關報導及評論幾被刪除。

中國官媒人民日報旗下微信公眾號「人民日報平安校園」6日刊出一文「海參崴的街頭，中國孩子究竟在為誰歡呼？」

文章指出，海參崴是19世紀中葉沙俄通過不平等條約強占中國土地的屈辱記憶，是這片土地上曾經的中國居民被驅逐、被屠殺、被清零的血淚舊帳。

文章強調，「歷史可以翻篇，但作惡者至少應該有最基本的承認和愧疚，而不是把被搶走的土地當作自己慶祝勝利的舞台，讓中國孩子跑去給他們搖旗吶喊」。

文章還指出，這畫面讓人不由得想起，上世紀40年代日占區裡，那些在日軍刺刀下參加「中日共榮」遊行的場景。如今沒人拿槍頂著，卻主動把自家一年級的小孩帶到祖宗被搶走的土地上，排隊、揮旗、喊口號、給別人當背景板，這份主動讓人看不下去。

文章說，「外交需要務實，國際交流也值得鼓勵，但再務實也不能把民族尊嚴和歷史記憶一起賤賣」。把孩子直接塞進他人的勝利敘事裡，還專門挑了這麼一個敏感地點，這已經遠遠超出了「友好活動」的範疇。

文章指，完全可以有更得體的方式一參觀、了解、對話，而不是直接站到別人的隊伍裡搖旗吶喊。如此明目張膽、恬不知恥的表演，比起個別人偷偷去參觀某社，性質不止嚴重一個數量級。

文章最後質疑，「在海參崴的街頭，我們的孩子，到底該以什麼樣的姿態站在那裡？」

該文章目前已從「人民日報平安校園」微信公眾號被刪除，但在微信上仍有許多轉載與討論。有許多日前撰寫相關文章被刪文，甚至被批「不顧大局」的作者大讚此文，並指出，要與俄國友好，不代表該對俄國人做的「傷害中國人民感情」的事情忍氣吞聲。

據人民日報官網介紹，「平安校園」雜誌由人民日報社主管、「新安全」雜誌社主辦，創刊於2009年，是中國目前唯一聚焦大中小學校園安全的專業期刊。

二戰 微信 海參崴

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