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川習會前奏？大陸外長王毅與「川普盟友」戴恩斯會面

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海市長龔正（右四）5日會見了由戴恩斯（左四）率領的美國參議員代表團。（澎湃新聞）
上海市長龔正（右四）5日會見了由戴恩斯（左四）率領的美國參議員代表團。（澎湃新聞）

根據新華社英文版報導，大陸外長王毅7日在北京會見美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）率領的美國參議員代表團。

美國總統川普計畫5月14、15日訪問北京，與大陸國家主席習近平會晤。這是川普時隔8年來首次訪陸，先前因美伊戰爭而被延後。由於戴恩斯一向被視為川普盟友，先於川普訪陸，被視為探路意味濃厚。

《南華早報》上周引述消息人士報導，戴安斯將率領由5名成員組成的兩黨代表團訪問中國。報導補充說，戴恩斯將於5月1日開始訪問，行程包括上海和北京。

據澎湃新聞，代表團成員包括華盛頓州民主黨參議員瑪麗·坎特韋爾等，旨在展現兩黨在對華溝通上的一定共識。此次訪問被廣泛視為‌為川普可能的訪問中國行程進行「前置溝通」與鋪墊‌。戴恩斯身為川普密友，主要任務是‌傳遞美方立場、了解中方態度，並為後續高層互動營造氛圍‌。

代表團此行重點關注‌經貿合作與科技議題‌，具體涉及‌農業、航空、科技、造船‌等多個美國核心產業州的利益。戴恩斯行前表示，將親身體驗‌中國高鐵‌，並檢視中國的基礎建設與創新生態。 ‌‌‌

據上海市政府外事辦公室官網消息，上海市長龔正5日會見了由戴恩斯率領的美國參議員代表團。龔正說，上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業用好進博會大平台，更多赴滬投資發展。上海將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，並支持美國企業共享中國超大規模市場及上海高品質發展機會。

川習會 王毅 習近平

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