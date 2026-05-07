海南大學成立台灣研究中心 探討自貿港涉台問題

中國陸續有多家大學成立台灣研究機構，最新一例是海南大學。學者說，該校台灣研究中心是要對接自貿港制度優勢，為對台交流提供決策參考。

據海南大學新聞網，4月30日，海南大學台灣研究中心揭牌儀式暨兩岸融合發展研討會在馬克思主義學院舉行。台盟海南省委會主委符之冠，廈門大學台灣研究中心主任陳先才，海南大學黨委書記李湖出席儀式。

陳先才表示，海南大學台灣研究中心服務國家對台大局，要立足自貿港特色，緊密對接海南自貿港制度優勢，為海南打造對台交流前沿窗口提供決策參考；努力建設「立足海南、面向兩岸、輻射南海」的特色台灣研究高地。

李湖則表示，他要求中心主動服務海南發展，圍繞自貿港建設中的涉台問題，聚焦海南與台灣產業互補、青年交流、文化認同等重點領域形成高品質政策建議等。

澎湃新聞報導，近年有多個省分相繼有涉台研究機構成立。

4月25日，遼寧大學與遼寧省台聯、瀋陽市台聯共建台灣研究院簽約儀式在蒲河校區舉行。

2025年8月26日，江西省社會科學院台灣研究中心在南昌正式掛牌成立。這是江西省首家台灣研究中心。

2025年5月，西南大學台灣研究中心揭牌儀式舉行。據校方介紹，這是在重慶的大學第一家涉台研究機構，已凝聚涉台研究學者44人。

另據不完全統計，中國大陸已有廈門大學、北京大學、北京聯合大學、北京清華大學、浙江工商大學成立台灣研究院；上海交通大學則有台灣研究中心；武漢大學、廣州中山大學、中南財經政法大學有台灣研究所。