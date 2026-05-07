快訊

立委質疑華視欠薪水向銀行融資 電視台發5聲明澄清

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

WSJ：習近平破解「應付川普密碼」 對美啟用經濟武器庫

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
中國撤銷Meta收購AI公司Manus，既未向Meta提供任何補救方案，也未提出反壟斷分析，更未在外交上留出任何迴旋餘地，中國政府面對經濟衝突不再停留在威懾層面。(路透)
中國撤銷Meta收購AI公司Manus，既未向Meta提供任何補救方案，也未提出反壟斷分析，更未在外交上留出任何迴旋餘地，中國政府面對經濟衝突不再停留在威懾層面。(路透)

華爾街日報（WSJ）5日發表評論文章指出，往後的美中經濟衝突，中國政府將不再停留在威懾層面，而會「真刀真槍」地用工具對抗，撤銷Meta收購AI公司Manus的交易便是顯例。至於原因，其中之一是中國國家主席習近平的「自信心日益增強」，至於他是否準確判斷了局勢，則另當別論。

華爾街日報這篇題為「中國啟用對美經濟『武器庫』，從威懾轉向實戰」的文章說，中國政府長久以來一直將對付美國經濟施壓的法定權力，用在拖延交易，而非直接拒絕。如今，中國政府不再覺得「有必要假裝權衡利弊了」。

文章舉最近發生的兩個例子，一是中國官方直接將Meta收購Manus的交易喊停，而且既未向Meta提供任何補救方案，也沒有詳盡的反壟斷分析，更沒有在外交上留出任何迴旋餘地。

二是針對美國財政部以與伊朗交易為由制裁五家中國「茶壺煉油廠」，中國提出不得遵守美方制裁的反制措施，讓每一家涉及伊朗石油貿易的跨國企業，都面臨遭美中雙向追責的壓力。

文章指出，中國為何會有這種變化？原因有三。

一是中國政府現在更傾向於強勢執行自身意志。

二是中國在一些晶片、AI、電池等領域的技術日益成熟，排除西方的成本「感覺沒那麼高了」。

三是「習近平的信心日益增強」。一名中國人士說，習近平「已經破解了」應付川普總統的「密碼」， 認為川普是「可以被消耗和熬走的」，進而有控制地既能讓局勢升溫而重置談判底線，又不會把關係徹底搞崩。至於習近平是否準確判斷了局勢，則是另一個問題。

文章說，習近平的信心，即將面臨「川習會」的考驗。他認定川普無論如何都會赴約，而且還會為此付出代價，才會啟動上述兩項強硬反制措施。

對於習近平的判斷，暢銷書「紅色賭盤」作者、前北京市政協委員沈棟直指，一方面習近平在各個層面都將「安全」放在首位。另一方面中國政府又希望提振不斷萎縮的外商投資。但到最終，「疑慮總是占上風」。

沈棟表示，習近平每一項新措施都在緊縮進入中國的大門，如今願意進入中國、或擴大中國業務的投資人和企業已經愈來愈少。

他認為，中國是「一頭龐然大物」，不太可能崩潰，但正走向「漫長而痛苦的消耗，偶爾伴隨著迴光返照」。

習近平 華爾街日報 美國 中國

延伸閱讀

為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈

川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

伊戰耗損太多…美需中國供應鎵補充飛彈攔截器庫存

涉國安敏感 中國傳限制科技公司引入美資

相關新聞

川習會前奏？大陸外長王毅與「川普盟友」戴恩斯會面

根據新華社英文版報導，大陸外長王毅7日在北京會見美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）率領的美國參議員代表團。

川普訪問北京前夕 美國特勤處「2款車型」現身北京街頭

美國總統川普擬於下周四、五（14至15日）訪陸，有大陸網友拍攝到有2輛美國特勤處車輛現身北京街頭，顯示川普訪陸的先遣人員已陸續抵達北京。

王毅會見孟加拉外長 稱與南亞國家發展關係不受第三方影響

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅6日在北京與赴陸訪問的孟加拉外交部長卡利勒（Khalilur Rahman）舉行會談。王毅表示，願意加強並拓展綠色發展、數字（數位）經濟等新興產業合作。卡利勒則重

「川普盟友」戴恩斯見王毅 稱感謝中國致力為伊朗衝突帶來和平

彭博報導，美國共和黨參議員、川普盟友戴恩斯7日上午與大陸外長王毅上午會面時說：「我要感謝你昨天與伊朗外長會面，協助我們為目前的伊朗衝突帶來和平的結果。你致力於降低緊張局勢，為中東帶來和平，讓荷莫茲海峽

WSJ：習近平破解「應付川普密碼」 對美啟用經濟武器庫

華爾街日報（WSJ）5日發表評論文章指出，往後的美中經濟衝突，中國政府將不再停留在威懾層面，而會「真刀真槍」地用工具對抗，撤銷Meta收購AI公司Manus的交易便是顯例。至於原因，其中之一是中國國家

紐時：美伊戰爭 北京兩頭下注 尋求多重利益平衡

中國國家主席習近平與美國總統川普預計本月中在北京會面，時值美國與以色列對伊朗的戰爭未歇，伊朗外長又在此時訪華，美媒分析認為，中國正在習近平與川普峰會前打「伊朗戰爭外交牌」，意在通過「兩頭下注」尋求多重

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。