川普訪問北京前夕 美國特勤處「2款車型」現身北京街頭

美國總統川普擬於下周四、五（14至15日）訪陸，有大陸網友拍攝到有2輛美國特勤處車輛現身北京街頭，顯示川普訪陸的先遣人員已陸續抵達北京。

據港媒星島日報7日引述大陸網友在微博的文章，北京民眾拍到的這2輛美國特勤處車輛，當時正行駛在北京首都機場高速公路上。據了解，前邊1輛是雪佛蘭賽博班（Chevrolet Suburban），是美國特勤處最常用的工作車款。後邊1輛是福特F-350，通常作為總統車隊的安全通信車，車牌印有「美國政府」的英文字樣。

本月1日至3日，至少有4架美軍C-17運輸機降落在北京首都機場，相信是為川普訪陸預先運輸物資。根據以往慣例，這些物資包括總統專車以及多架美方人員車輛。社媒影片顯示，1架美軍運輸機在京城上空低飛而過，大批民眾拿起手機近距離拍攝。

大陸外交部發言人林劍6日主持例行記者會，有記者問川普何時訪問北京。林劍僅回應，中美雙方就特朗普（川普）總統訪華事保持溝通。

根據白宮早前公布，川普將於本月14至15日訪問中國，但中方尚未證實。