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王毅會見孟加拉外長 稱與南亞國家發展關係不受第三方影響

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅（右）6日會見孟加拉外長卡利勒。（大陸外交部網站）
大陸外長王毅（右）6日會見孟加拉外長卡利勒。（大陸外交部網站）

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅6日在北京與赴陸訪問的孟加拉外交部長卡利勒（Khalilur Rahman）舉行會談。王毅表示，願意加強並拓展綠色發展、數字（數位）經濟等新興產業合作。卡利勒則重申，孟加拉恪守「一中原則」，台灣是中國領土不可分割的一部分。

大陸全國政協主席王滬寧也會見了卡利勒。王滬寧表示，2016年，大陸國家主席習近平對孟加拉進行歷史性國事訪問，為中孟關係發展指明方向。中方將繼續在和平共處五項原則基礎上發展對孟友好關係，加強兩國高層交往。

王毅表示，中孟是好鄰居、好夥伴，始終堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，雙邊關係經受國際風雲變化考驗，日益成熟穩定。中方尊重孟加拉獨立、主權和民族尊嚴，尊重孟人民選擇的發展道路和政治體制，支持孟方奉行獨立自主的外交政策。中方支持孟新政府維護團結穩定、振興發展經濟、改善民生福祉，願繼續為孟提供力所能及的支持與幫助。中方願與孟方賡續傳統友誼，增進政治互信，深化務實合作，做孟國家發展進程中最可信賴的夥伴。

王毅表示，中方願推動高品質共建「一帶一路」倡議與孟國家發展戰略對接，深化經貿、投資、基建、水利、人文等傳統領域合作，拓展綠色發展、數位經濟等新興產業合作，支持有實力的中國企業赴孟投資興業。

他指，中方同孟加拉等南亞國家發展關係不針對第三方，也不應受第三方影響。中方願同孟方在多邊機構以及地區合作框架中加強溝通合作，共同為世界和區域和平發展作出貢獻。

卡利勒則表示，「孟中兩國傳統友好，中國始終是孟方值得信賴、不可或缺的朋友和夥伴。孟新政府高度重視對華關係，在涉台問題上堅定同中方站在一起，恪守一個中國原則，堅決捍衛聯大第2758號決議的權威性」，認為「中華人民共和國」政府是代表全中國的唯一合法政府、台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一。

孟方感謝中方長期給予的支持協助，期待進一步深化全方位友好與合作，將兩國全面戰略夥伴關係提升至新高度，同時協助自身經濟社會發展。歡迎中國企業赴孟投資，願提供穩定、良好、可預期的營商環境。孟方高度讚賞習近平主席提出的人類命運共同體理念和全球性倡議，願同中方加強協作，共同捍衛多邊主義。

雙方也就共同關心的國際和地區問題交換意見。會談後雙方發表新聞稿。

孟加拉 王毅 外交部

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