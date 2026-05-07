港立法會議員 7月赴北京「國情研習」

香港立法會正籌畫全體議員七月上北京，參加「國情研習考察班」。如成行將是香港立法會全體議員首次集體上京學習。這一特別安排，相信與香港將首度制定港版「五年規畫」有關。

自二○二三年開始，港府安排政府部門的常任秘書長及首長到大陸學習、研修和考察，學習地在北京培養公務員的國家行政學院。今年四月中下旬，港府公務員事務局長楊何蓓茵就率領逾二十名港府部門常任秘書長，組成「國家事務研修及訪問團」到北京學習。

近年來，數度有籌畫香港立法會全體議員到北京訪問，一直未能成事。李家超任特首後，曾計畫率全體議員赴大灣區考察，訪問成行但最後議員未到齊。

近日香港立法會議員紛透露已獲通知，夏天要辦「暑期班」，要求各議員預留七月十九日至廿五日時間，要求全體到齊，但未交待具體行程。

香港立法會主席李慧琼證實，立法會全體議員正籌辦七月到北京，參加國情研習考察班。令立法會議員親身了解中國國家最新情況、十五五規畫及國家戰略等，相信對推動香港首個五年規畫落實有幫助。

香港今年將首次制定港版五年規畫，港府新任政制及內地事務局已開始組班子，但政界擔心，香港從未制定過五年規畫，完全沒經驗。此前高級公務員北京研修活動，主要內容也是中國的五年規畫。

按大陸五年規畫制定安排，是執政黨提出建議藍圖，國務院起草規畫草案，最後經人大會議審議批准實施。香港沒有執政黨環節，將由港府起草，交立法會審議。

對培訓立法會議員的五年規畫知識，立法會已著手，五月請香港大學副校長王于漸開講，主題是十五五規畫。