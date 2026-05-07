涉陸投資挨批 劉世芳外甥遭大陸台企解職

港媒二月報導指控，內政部長劉世芳「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞交流」，並稱其外甥在陸投資牟利，批評其立場極端。央視昨晚指，針對相關情況，江西上高縣榮炭科技有限公司五日發表聲明，自二○二六年四月七日起解除顏文群在該公司及相關大陸子公司的全部職務，並完成解職安排。

大陸國台辦發言人陳斌華昨稱，絕不允許「台獨」頑固分子及親屬在陸投資經商牟利，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持「台獨」分裂活動。大陸懲「獨」舉措只針對極少數「台獨」分子，不涉及廣大台胞台企。

陸委會昨天回應，這是中共利用「跨境鎮壓」手段，加大操作「台獨金主」清單，逼迫台商須政治表態，藉此造成台商寒蟬效應。中共一再採取毫無文明底線的做法，嚴重傷害台商正常投資經營及兩岸關係，我方予以嚴厲譴責。呼籲中共當局懸崖勒馬。

央視報導，今年二月港媒曝光「台獨」頑固分子劉世芳的親屬在大陸投資牟利且為劉提供政治獻金，指其親屬顏文群供職於江西上高縣榮炭科技有限公司。

針對相關報導，上高縣榮炭科技有限公司五日聲明稱，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。該公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展根基，維護兩岸良好互動，更是持續努力的任務及目標。

聲明稱，自二○二六年四月七日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務，並鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定的政治行為。又稱公司並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

香港大公報、文匯報二月廿七日刊登全版報導，指劉世芳大搞雙標，只許親屬賺紅錢，不許民眾交流。報導指，儘管劉世芳充當抗中保台的急先鋒，卻縱容其外甥在大陸三家企業擔任高管、領取高薪，並收受顏文群提供的政治獻金。劉世芳今年一月被大陸國台辦列為「台獨頑固分子」。