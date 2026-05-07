聽新聞
0:00 / 0:00
川普盟友共和黨參議員戴恩斯 會上海市長
美國總統川普訪問中國大陸前夕，川普的盟友、共和黨籍參議員戴恩斯正率跨黨派五人代表團訪陸，首站抵達上海。上海市長龔正五日會見訪團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業更多來滬投資發展。他並指，相信戴恩斯此行必將推動中美雙方深化交流，為中美兩國友好交往帶來有益的成果。
此次行程將聚焦科技與創新，將走訪上海與北京的多家科技企業並與大陸官員會面。戴恩斯在聲明中說，「美國和大陸的經濟總量占世界經濟總量的百分之四十，與大陸開展合作對保持美國在全球的競爭力至關重要。」
上觀新聞報導，龔正五日會見戴恩斯率領的美國參議員代表團時說，上海是中美交往史重大事件的見證地，也是中美友好往來的重要紐帶。上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為兩國務實合作作出積極貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。