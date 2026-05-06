劉世芳外甥遭解職 陸委會強力回擊：嚴厲譴責惡意脅迫台商

內政部長劉世芳外甥顏文群先前被港媒披露在大陸的台企任職並曾向劉世芳輸送政治獻金，該企業日前表示已將顏文群解職，大陸國台辦強調決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持台獨分裂活動，陸委會對此表示，嚴厲譴責中共惡意施壓脅迫台商政治表態。

陸委會6日晚間指出，針對特定台商發布支持特定政治立場一事，是中共利用「跨境鎮壓」手段，加大操作「台獨金主」清單，逼迫台商須政治表態，藉此造成台商寒蟬效應。中共一再採取毫無文明底線的做法，嚴重傷害台商正常投資經營及兩岸關係，該會予以嚴厲譴責。

陸委會表示，過去35年來，台商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，台商在陸投資經營應受到合法保障。中共為達特定政治目的，陸續建立「台獨金主」清單、指責台商「吃飯砸鍋」，更在2024年制定「懲獨22條」等，使用各種不理性惡性手段恫嚇威脅台商政治表態、擴大打擊面，以政治干擾投資經營，使台商在陸投資經營風險日增。

陸委會指出，政治風險上，只要有台商、國人被陸方認定不支持中共兩岸統一政治立場或認為支持「台獨」，就可立案調查、跨境鎮壓，甚至終身追訴，抓不到人還可以缺席審判，並鼓勵舉報。經濟風險部分，中國大陸經濟長期放緩，2026年經濟增長設定在「4.5%-5.0%」間，反映中國大陸經濟面臨內部結構調整困境，呈現內需疲軟、消費需求不足的深層失衡格局。近年來台商、外商大幅減少甚至撤出對中國大陸的投資，更可看出對中國大陸未來經濟走勢持保留，甚至不看好的態度。

最後，陸委會正告中共當局，常態化以政治干預正常的經貿活動，將迫使台商走向兩岸脫鉤斷鏈，對其經濟發展並沒有幫助，陸方的作法是標準損人不利己，其惡劣行為只會讓台商及國人心生畏懼，最終也會損及自身。呼籲中共當局懸崖勒馬，頻繁傷害兩岸交流良性發展，只會讓兩岸交流持續倒退，讓兩岸心理距離越拉越遠。