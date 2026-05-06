陸企開鍘！劉世芳外甥遭解職 國台辦最新表態

內政部長劉世芳的外甥、原先在大陸一間台企任職的顏文群已被大陸公司解除職務，大陸國台辦強調，決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持台獨分裂活動，並指出，相關舉措「不涉及廣大台胞台企」。

大陸國台辦發言人陳斌華6日晚間指出，台獨破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞台獨害人害己，必遭懲治。

他強調，大陸決不允許台獨頑固份子及其親屬在大陸投資經商謀利，「決不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持『台獨』分裂活動」。他並指出，大陸的「懲獨舉措」只針對極少數台獨份子，不涉及廣大台胞台企，「我們將一如既往歡迎、支持廣大台胞台企紮根祖國大陸發展」。

今年2月，香港媒體大公報、文匯報披露劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為其提供政治獻金，揭露劉世芳只許親屬「賺紅錢」、不許民眾搞交流。

稍早根據新華社消息，上高縣榮炭科技有限公司5日已發表聲明表示，自2026年4月7日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務，並鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定的政治行為，並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持台獨或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。