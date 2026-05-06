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捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

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港媒控劉世芳親屬涉陸投資爭議 央視：其親屬已被在大陸台企解職

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
親北京港媒2月27日曾報導指控劉世芳親屬涉陸投資爭議。央視新聞6日指出，江西上高縣榮炭科技有限公司5日發聲明，宣布自2026年4月7日起解除顏文群在該公司及相關子公司全部職務，並完成解職安排。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
親北京港媒2月27日曾報導指控劉世芳親屬涉陸投資爭議。央視新聞6日指出，江西上高縣榮炭科技有限公司5日發聲明，宣布自2026年4月7日起解除顏文群在該公司及相關子公司全部職務，並完成解職安排。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

親北京港媒2月27日曾刊登報導指控，內政部長劉世芳「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞交流」，並稱其外甥在大陸投資謀利，批評其立場極端。央視新聞6日指出，針對相關情況，江西上高縣榮炭科技有限公司已於5日發表聲明，宣布自2026年4月7日起解除顏文群在該公司及相關大陸子公司的全部職務，並完成解職安排。

據央視新聞報導，今年2月，香港媒體曝光「台獨」頑固分子劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為劉提供政治獻金，指其親屬顏文群供職於江西上高縣榮炭科技有限公司。

針對相關報導，上高縣榮炭科技有限公司5日發表聲明表示，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。該公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基，維護兩岸間的良好互動，更是持續努力的任務及目標。

聲明並指，「自2026年4月7日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務，並鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定的政治行為」。

聲明寫道，公司「並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織」。

香港大公報、文匯報2月27日分別在8版、12版刊登全版報導，引述未知消息來源透露，稱「台獨頑固份子劉世芳大搞雙標 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，並搭配「劉世芳走極端路線 蓄意挑動兩岸神經」、「台獨是絕路死路 只會給台灣帶來災難」等報導與評論。

報導形容劉世芳近年鼓噪「抗中保台」，打壓陸配群體，阻礙兩岸交流，「台獨」言行囂張。並稱，儘管劉世芳充當「抗中保台」的急先鋒，卻又縱容其外甥在大陸三家企業擔任高管、領取高薪，並收受顏文群提供的政治獻金。

報導稱，劉世芳的外甥目前擔任台灣某公司總經理，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸投資江西、廣東、雲南三家公司，其中江西公司2025年營收2.95億元人民幣，在稅收、補貼方面多次享受優惠政策；自2024年起擔任廣東公司董事；擔任雲南公司法定代表人。

報導稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年因業務往來兩岸，2023年至2025年先後14次赴陸。報導引述「有關人士」批評其「雙標」行為，暴露「台獨」頑固分子的「貪婪嘴臉」。而劉世芳今年1月已被大陸國台辦列為「台獨頑固份子」。

劉世芳 央視 香港 台獨 大陸

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