陸海洋調查船進入釣魚台石垣島海域 數度投放探測物遭日方制止

綜合日本共同社報導，轄區包含釣魚台海域的日本第11管區海上保安總部發現，4月29日、5月2日及5月5日，中國海洋調查船3度在釣魚台海域將疑似探測物體投入海中，而4月下半月也數度在石垣島海域從事相同活動。日本巡邏船均曾透過無線電，要求中方船隻停止活動。

根據報導，台北時間5月5日上午約10時35分，日本第11管區海上保安總部發現，中國海洋調查船在釣魚台列嶼近海的專屬經濟區（EEZ）內，向海中投入管狀物體；而在5月2日，中國海洋調查船也在同一地點進行相同活動，位置在釣魚台主島西北西方約65公里海域。

另外在台北時間4月29日上午約7時35分，日本第11管區海上保安總部也發現，中國海洋調查船在釣魚台列嶼近海的專屬經濟區（EEZ）內，向海中投入線纜狀物體，與前兩次行動位置幾乎相同。

報導提到，針對中國海洋調查船上述3次行為，日本海上保安廳巡邏船均曾透過無線電，以未經日方同意進行海洋科學調查為由，要求中方停止活動。

除了釣魚台海域外，報導指出，這些中國海洋調查船4月中下旬也曾在日本石垣島海域的專屬經濟區（EEZ）內，向海中投入相似物體。