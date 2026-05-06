呂禮詩登共艦言論疑涉與中共合作 陸委會：已發函請退輔會依法查處

我海軍退役少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並發表「祖國強大」等言論，遭陸委會點名疑涉違反兩岸條例與中共進行合作行為。陸委會6日表示，日前已正式發函請退輔會依法查處。

陸委會6日下午發布新聞參考資料表示，呂禮詩日前受邀參加中共「人民海軍成立77周年艦艇開放活動」，配合解放軍發表附和中共言論及宣傳，疑涉違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條之1，未經許可與中共黨政軍從事合作行為案，陸委會已經在5日正式發函，請國軍退除役官兵輔導委員會依法查處。

呂禮詩的言論引發爭議，現行《兩岸條例》第9條之3僅規範少將以上退役軍官，不得有妨礙國家尊嚴的行為，否則可剝奪退休俸，呂因此不適用。

陸委會副主委梁文傑1日表示，即使兩岸條例第9條之3沒有規範到校級軍官，但兩岸條例第33條之1有規定，禁止任何國人、團體或組織和中共黨政軍機構有合作行為，「在我們看來，呂禮詩的行為確實有構成合作行為之虞，這不是單純言論自由問題，將會同相關單位加以調查。」

中央社6日引述知情人士報導，退輔會已針對此案組成專案小組進行行政調查，但後續由陸委會對外發言。