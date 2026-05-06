川普下周到訪？陸外交部僅稱「中美雙方保持著溝通」

美國總統川普計畫下周訪問大陸，大陸外交部發言人林劍6日下午在例行記者會上仍未鬆口證實日程，但表示「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。

白宮單方面宣布川普將於5月14日至15日訪問北京，與大陸國家主席習近平會談。這將是兩人去年10月在南韓釜山會晤以來，再度舉行雙邊會晤。

川普出訪北京距今只剩8天，儘管中方尚未證實日程，但行程普遍被認為已進入不可逆轉的階段。5月初以來，至少有4架美軍運輸機飛抵北京，外界估計是運送川普到訪所需物資。

川普5日重申，他與習近平的關係很好，並指川習會將談到伊朗戰爭，並稱習近平在伊朗議題的態度上非常友善，沒有向美方提出挑戰。

美國國務卿魯比歐5日於白宮主持記者會時說，他肯定美中對話會談到台灣，指這一直是雙方會討論到的議題。

川普4日在白宮一場活動上表示，他期待和習近平會面，他稱美中存在友好競爭，這趟訪問「將是非常重要的行程」。川普同日在塞勒姆新聞頻道接受保守派評論員修伊特（Hugh Hewitt）訪問表示，將在與習近平會晤中提出被監禁的香港壹傳媒創辦人黎智英一案。