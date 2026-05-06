快訊

軍購協商仍無共識 顧立雄再找韓國瑜溝通：法條文字盼依政院版通過

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

聽新聞
0:00 / 0:00

二度回應賴總統出訪史瓦帝尼 陸外交部稱「去日無多」：越寸步難行

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
賴清德總統2日在臉書公布抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。（取自賴清德臉書）
賴清德總統2日在臉書公布抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。（取自賴清德臉書）

賴清德總統5日結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，來回皆搭乘史國國王專機。大陸外交部6日再度批評稱，賴清德去程「靠騙溜入」、返程「偷飛強闖」，「十分危險和瘋狂」，並警告稱台獨行徑末日窮途，去日無多，「賴清德越折騰，越寸步難行」。

大陸外交部針對賴清德訪問史瓦帝尼，於6日下午的例行記者會二度做出回應。此前，賴清德2日傍晚宣布抵達史國後，大陸外交部已火速以不具名發言人發布答記者問，批評為「偷渡式外竄」。

大陸外交部發言人林劍6日在記者會回應，日前，賴清德罔顧各方的普遍反對，去程偷偷摸摸鑽進外機，串通史瓦帝尼，瞞報機上人員的信息，靠騙溜入；返程有關國家拒絕飛越，賴清德又偷飛強闖，「令人不齒」。一去一返、一騙一闖，賴清德無視有關國家的領土領空和主權，「冒天下之大不韙，十分危險和瘋狂」。

林劍又指，賴清德「偷渡式」竄訪，恰恰證明了台獨分裂行徑見不得光，不容於國際社會，都不過是醜聞和鬧劇。

林劍稱「史瓦帝尼一些政客受台豢養，為台獨提供空間，是逆歷史潮流而動，中方予以強烈譴責。是認清大勢、順應民意，還是繼續被賴清德之流肆意利用，甘當撐場面的政治道具，這些國家的政客應該想想清楚，做出明確抉擇，不要一條道兒走到黑。」

林劍宣稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。事實一再說明，一個中國原則的共識在國際上深入人心，不可動搖。他表示，「台獨行徑末日窮途，去日無多。賴清德越折騰，越寸步難行。我們敦促台獨分裂勢力早日迷途知返，回頭是岸。」

賴總統本月2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機出訪該國，回程同樣搭乘這架專機，但刻意繞道，不進入早前拒絕我國專機飛越的馬達加斯加、模里西斯的飛航情報區。

針對有關國家拒絕向賴清德發放回程飛行許可，林劍稱，是否開放領空屬於各國的主權。有關國家堅持一個中國原則，拒絕向「外竄」的賴清德發放飛行許可，「這一正義之舉完全符合國際法和國際關係基本準則，更加說明一個中國原則是大勢所趨，台獨分裂行徑不得人心。」

台獨 外交部 史瓦帝尼 賴清德

延伸閱讀

賴總統出訪史瓦帝尼 回程繞道多花2小時

賴總統返國 感謝史國副總理札杜莉「溫馨接送情」

北京阻撓賴總統出訪史瓦帝尼 國安官員：早預擬突圍劇本對策

賴清德總統成功出訪史瓦帝尼

相關新聞

川普下周到訪？陸外交部僅稱「中美雙方保持著溝通」

美國總統川普計畫下周訪問大陸，大陸外交部發言人林劍6日下午在例行記者會上仍未鬆口證實日程，但表示「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。

赴北京與王毅會談 伊朗外長允諾：可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題

美伊停火日益脆弱、「川習會」即將舉行之際，大陸外交部長王毅6日在北京與應邀訪問大陸的伊朗外長阿拉奇舉行會談。央視報導，針對荷莫茲海峽開放，王毅強調，希望「當事方」盡快回應國際社會的強烈呼聲；阿拉奇則允

從威懾轉實戰…美媒：習近平自信高漲 陸對美經濟壓力敢於頑抗

華爾街日報今天發表評論文章指出，往後的美中經濟衝突，中國政府將不再停留在威懾層面，而會真刀真槍地用工具對抗，撤銷Manu...

呂禮詩登共艦言論疑涉與中共合作 陸委會：已發函請退輔會依法查處

我海軍退役少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並發表「祖國強大」等言論，遭陸委會點名疑涉違反兩岸條例與中共進行合作行為。陸委會6日表示，日前已正式發函請退輔會依法查處。

二度回應賴總統出訪史瓦帝尼 陸外交部稱「去日無多」：越寸步難行

賴清德總統5日結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，來回皆搭乘史國國王專機。大陸外交部6日再度批評稱，賴清德去程「靠騙溜入」、返程「偷飛強闖」，「十分危險和瘋狂」，並警告稱台獨行徑末日窮途，去日無多，「賴清德

防止核武器擴散！中裁軍大使批日本消極 籲國際警惕

據央視新聞報導，當地時間4日，在聯合國紐約總部舉行的「核不擴散條約」第11次審議大會上，中國裁軍大使沈健特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應保持高度警惕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。