湖南煙火廠爆炸官員道歉 港媒願宏福苑居民不需久等

湖南省長沙市瀏陽一間煙花爆竹廠4日發生爆炸，迄今造成26人遇難。翌日長沙市官員公開道歉，指感到「極為痛心，無比自責」。港媒「香港01」今天撰文，指香港大埔宏福苑去年發生大火，希望「主事官員們的一句真誠道歉，不會讓市民等太久」。

港媒「香港01」於6日以「01主筆室」名義，發表題為「道歉不需要排期 別讓市民等太久」的文章。

文章指出，湖南省長沙市瀏陽有煙花爆竹廠4日發生爆炸，迄今導致26人遇難、61人受傷。長沙市市長陳博彰5日代表中共長沙市委、長沙市政府向遇難者致哀，並向家屬、傷者和全社會誠懇道歉，說：「我們感到極為痛心，無比自責。」

文章表示，香港大埔宏福苑去年11月發生大火，雖然事隔半年，但在居民最近重返住所收拾舊物的過程中，仍有不少讓人心痛的畫面。如居民黃先生帶鮮花重回故地，指大火把父親的生日變成了死忌，他再也沒有機會親口向父親說「生日快樂」。

文章表示，「長沙市長能夠迅速道歉，正是因為把『人』放在了『官』的前面，所以他們能夠感到『痛心』和『自責』——知道自己沒能好好守護市民安全、承認自己工作出現嚴重紕漏」。

文章表示，在香港也迫切需要看見那種「痛」的流露和「責」的承擔。香港官僚體系早就被過度規範得像是一台毫無感情的打工機器。很多時候，不管遇到什麼問題、政策出了什麼差錯、監管存在什麼漏洞，法律顧問總會提醒「不能隨便道歉，將會成為證供」，公關專家也會建議「說得越含糊，就會越安全」，於是官員們總能在規章制度上做到滿分，但在撫慰人心上仍需努力。

文章指，香港市民向來通情達理，明白火災背後牽涉整個樓宇維修工程業界的系統性貪污腐敗和監管疏漏，以及官僚體系累積多年的制度性權責不清和懶政怠政，一時之間確實難以釐清不同層級官員的責任誰屬。

文章表示，然而，市民的善解人意，不是為了讓官員毫無愧疚，而是只能相信特首李家超的莊嚴承諾——待獨立委員會完成調查，將會追求責任到底、破除藩籬改革。

文章最後表示，「但願，在真相大白之前，主事官員們的一句真誠道歉，不會讓市民等太久」。