快訊

4生肖5月有望「升官加薪」...兔能力被肯定、他迎事業高峰期

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

聽新聞
0:00 / 0:00

川普真要訪陸？港媒從「4方面」判斷：生變機會低

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問大陸，港媒分析，計畫生變的機會相當低，如無意外，大陸外交部很快將就此作出正式公布。（歐新社資料照）
白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問大陸，港媒分析，計畫生變的機會相當低，如無意外，大陸外交部很快將就此作出正式公布。（歐新社資料照）

此前白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問大陸，距今只剩8天，但中方仍未證實日程，加上美伊戰爭仍未結束、荷莫茲海峽擦槍走火的風險如影隨形，外界關注川普是否再度推遲訪陸。港媒分析指出，從四個角度看，計畫生變的機會相當低。如無意外，大陸外交部很快將就此作出正式公布。

港媒星島日報「中國觀察」6日刊文指出，可以從四方面分析川普的訪陸計畫是否還會發生變化。

一是美方的最新表態。就在4日，川普直言「兩周後將與中國領導人會面，我對此滿心期待」。上周，美國財長貝森特也明確表示，相信川普不會再推遲訪陸。

文章認為，面對支持率下跌及期中選舉逼近，川普「急欲借訪陸來塑造外交政績，並希望談妥經貿議題，給美國農民帶去一些利好，拉攏選票」。這些「剛需」並未因為伊朗戰事而改變，故川普不會隨便放棄訪陸的良機。

二是後勤準備已到位。文章指出，這將是伊朗戰事後川普首度外訪，加上此前的白宮記者協會槍擊案，可以預期川普此訪，美方的安保會格外嚴密。美軍4架運輸機提早了10多天飛赴北京，卸下先遣物資，這意味著行程已經進入「不可逆轉」的階段，川普的到訪早已不是「紙上談兵」。

三是中東最壞時期已過。文章表示，伊朗戰事確是最大變數，但相較3月底川普首次延遲訪陸時，如今局勢處於「脆弱停火」加上「持續談判」階段，雖反覆但可控，沒有全面升級到需要川普再度留守白宮的程度。

文章並稱，為了順利訪陸，估計川普暫時也會在荷莫茲海峽問題上「忍手」（克制）。

四是儘管中方譴責美國對伊戰事，但兩國保持溝通、管控分歧的主基調未變。文章提到，大陸外長王毅三月在全國兩會期間形容今年是中美關係的「大年」，高層交往議程已擺上桌面。如今全年時間近半，中美峰會已無太多延宕餘地，如期推進符合雙方「以元首外交穩定關係」的共識。

文章最後表示，基於以上四點，川普訪華計畫生變的機會相當低。「當然國際政治沒有絕對，尤其是飄忽不定的川普時代」。但如無意外，大陸外交部很快將就此作出正式公布。

荷莫茲海峽 美伊戰爭 川普

延伸閱讀

分析：美中密集表態 川習會三大議題浮現

「川習會」3議題浮現 台灣是首要話題 美「環球霸王機」先抵達中國

美伊衝突後首次 伊朗外長將訪陸並與王毅會談

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

相關新聞

高市早苗在澳洲戰爭紀念館下跪獻花 陸官媒諷「應到南京跪下」

日前訪問澳洲的日相高市早苗，4日下午在堪培拉的戰爭紀念館，向無名戰士墓下跪獻花，陸官媒、時政公眾號「牛彈琴」6日指，總有一天，日本領導人會到南京，在30萬死難者的靈前真誠地跪下。

川普真要訪陸？港媒從「4方面」判斷：生變機會低

此前白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問大陸，距今只剩8天，但中方仍未證實日程，加上美伊戰爭仍未結束、荷莫茲海峽擦槍走火的風險如影隨形，外界關注川普是否再度推遲訪陸。港媒分析指出，從四

川普訪陸前⋯上海市長龔正會見美參議員團：願加強經貿及產業投資合作

美國總統川普5月中旬訪問中國大陸前，川普的盟友、共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）正率跨黨派五人代表團訪陸，首站抵達上海。上海市長龔正5日會見訪團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合

川習會前「川普盟友」戴恩斯組團到上海 見了「這個人」

本月中旬的中美元首川習會前，美國總統川普的盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）率代表團訪問大陸。陸媒揭露，5日上海市長龔正會見這個參議員代表團。

伊朗外長阿拉奇已抵北京將見王毅 港媒指是否見習近平受矚目

俄羅斯衛星通訊社6日上午報導指，據伊朗Press TV電視台，伊朗外長阿拉奇已抵達北京，準備與大陸外長王毅舉行會談。阿拉奇先前訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論了調解與美國衝突有關的問題。

春哥侃陸／新詞彙背後藏焦慮 陸年輕人迎最難就業季

中國大陸五一小長假，想上網去看看各大景點定會出現的人山人海，也想讀讀年輕人的「返鄉日記」去了解鄉土中國。誰料社交媒體和朋友圈，是一堆新詞彙新概念，如「口罩一代登台」、「春招校招寒冬」、「金三銀四遠去」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。