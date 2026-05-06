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港媒：中共已故元老喬石兒子在港高價購房
據報導，中共已故元老喬石（原名蔣志彤）的兒子蔣小明上月以港幣2550萬元（新台幣1億525萬元）在香港購買了一個住房。
明報今天在報導中表示，香港房市最近轉趨興旺，吸引不少名人進場，包括居港的中共「紅二代」。
報導表示，蔣小明新購買的住房位於灣仔會景閣，實用面積為1115平方英尺，登記買家為S&J HKAPTLIMITED，公司董事是蔣小明（JIANG SIMON X.）等。
報導指出，資料顯示，蔣小明也曾於2020年以個人名義購買了會景閣一個住房，購買價是1628萬元（新台幣6545萬元）。
根據公開資料，喬石生於1924年，2015年去世；喬石原名蔣志彤，生前曾是中共第13屆、14屆中央政治局常委，中央紀律檢查委員會前書記，第8屆中國全國人大常委會委員長。
喬石與妻子郁文育有兩子兩女，他們是蔣小明、喬淩、喬小東、喬曉溪。
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