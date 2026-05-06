快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：中共已故元老喬石兒子在港高價購房

中央社／ 香港6日電

據報導，中共已故元老喬石（原名蔣志彤）的兒子蔣小明上月以港幣2550萬元（新台幣1億525萬元）在香港購買了一個住房。

明報今天在報導中表示，香港房市最近轉趨興旺，吸引不少名人進場，包括居港的中共「紅二代」。

報導表示，蔣小明新購買的住房位於灣仔會景閣，實用面積為1115平方英尺，登記買家為S&J HKAPTLIMITED，公司董事是蔣小明（JIANG SIMON X.）等。

報導指出，資料顯示，蔣小明也曾於2020年以個人名義購買了會景閣一個住房，購買價是1628萬元（新台幣6545萬元）。

根據公開資料，喬石生於1924年，2015年去世；喬石原名蔣志彤，生前曾是中共第13屆、14屆中央政治局常委，中央紀律檢查委員會前書記，第8屆中國全國人大常委會委員長。

喬石與妻子郁文育有兩子兩女，他們是蔣小明、喬淩、喬小東、喬曉溪。

中共 香港

延伸閱讀

香港宏福苑住戶要求召開屋主大會 處理後續事宜

樓股買賣旺 港上年度稅收升22% 打工仔荷包滿 薪俸稅增10%

警隊出身謝振中掌香港新聞處 首次非政務官出任引關注

川普擬在川習會提黎智英案 外媒：或成潛在摩擦點

相關新聞

伊朗外長阿拉奇已抵北京將見王毅 港媒指是否見習近平受矚目

俄羅斯衛星通訊社6日上午報導指，據伊朗Press TV電視台，伊朗外長阿拉奇已抵達北京，準備與大陸外長王毅舉行會談。阿拉奇先前訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論了調解與美國衝突有關的問題。

川普訪陸前⋯上海市長龔正會見美參議員團：願加強經貿及產業投資合作

美國總統川普5月中旬訪問中國大陸前，川普的盟友、共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）正率跨黨派五人代表團訪陸，首站抵達上海。上海市長龔正5日會見訪團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合

川習會前「川普盟友」戴恩斯組團到上海 見了「這個人」

本月中旬的中美元首川習會前，美國總統川普的盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）率代表團訪問大陸。陸媒揭露，5日上海市長龔正會見這個參議員代表團。

春哥侃陸／新詞彙背後藏焦慮 陸年輕人迎最難就業季

中國大陸五一小長假，想上網去看看各大景點定會出現的人山人海，也想讀讀年輕人的「返鄉日記」去了解鄉土中國。誰料社交媒體和朋友圈，是一堆新詞彙新概念，如「口罩一代登台」、「春招校招寒冬」、「金三銀四遠去」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

川習會倒數約一周，美國國務卿魯比歐5日表示，他肯定美中到時會談到台灣，指這一直是美中之間會討論到的議題。魯比歐認為說，中方理解美國的立場，而美方也理解中國的立場。

【即時短評】美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

四日川普再次提及台灣，在出席企業峰會時點名台灣「從美國手上奪走晶片製造業，多虧關稅政策才讓這些企業重返美國」，同時也提到即將到來的川習會，表示會向中國國家主席習近平強調「美國會在ＡＩ領域領先中國。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。