川普訪陸前⋯上海市長龔正會見美參議員團：願加強經貿及產業投資合作

美國總統川普5月中旬訪問中國大陸前，川普的盟友、共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）正率跨黨派五人代表團訪陸，首站抵達上海。上海市長龔正5日會見訪團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業更多來滬投資發展。他並指，相信戴恩斯此行必將推動中美雙方深化交流、增進互信，為中美兩國友好交往帶來有益的成果。

根據戴恩斯4日發布的聲明，代表團成員還包括民主黨籍的肯特威爾（Maria Cantwell），以及共和黨籍費雪（Deb Fischer）、李麥克（Mike Lee）和莫蘭（Jerry Moran）。

此次行程將聚焦科技與創新，將走訪上海與北京的多家科技企業並與大陸官員會面。戴恩斯在聲明中說，「為了有效地與大陸競爭，我們需要了解大陸的創新生態系統；美國和大陸的經濟總量占世界經濟總量的40%，與大陸開展合作對保持美國在全球的競爭力至關重要。」

《上觀新聞》報導，龔正5日會見由戴恩斯率領的美國參議員代表團時說，上海是中美交往史重大事件的見證地，也是中美友好往來的重要紐帶。他強調，上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為兩國務實合作作出積極貢獻。上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業用好進博會大平台，更多來滬投資發展。

龔正指出，上海將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持美國企業共享大陸超大規模市場和上海高質量發展機遇。同時，希望深化文化、教育、體育領域交流，加強青少年群體交往合作。

不過，《上觀新聞》報導中，未提及共和黨籍參議員莫蘭參與和龔正的會見。大陸方面，大陸全國人大外事委員會副主任委員王超、上海市人大常委會副主任陳靖參加會見。