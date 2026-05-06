伊朗外長阿拉奇已抵北京將見王毅 港媒指是否見習近平受矚目

俄羅斯衛星通訊社6日上午報導指，據伊朗Press TV電視台，伊朗外長阿拉奇已抵達北京，準備與大陸外長王毅舉行會談。阿拉奇先前訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論了調解與美國衝突有關的問題。

港媒星島日報指，這是伊朗外長在美伊戰爭爆發後首度訪陸，由於阿拉奇上周曾訪問俄羅斯會見總統普亭，此行是否可能會見大陸國家主席習近平受到矚目。另外，美國財長貝森特4日敦促中國加強外交壓力，說服伊朗對外開放荷莫茲海峽，並表示下周的中美「川習會」將討論此議題。

美國總統川普5日在白宮出席活動時，被問及中東局勢，及將展開的訪陸行程時表示，將於本月中旬與習近平會晤，重點之一是商討伊朗議題，並形容中方在此事態度「一直很友善」。

星媒《聯合早報》指，復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯分析，中美在防止伊朗發展核武雖存在共同點，但在解決路徑上分歧明顯。美國傾向對伊朗實施高壓政策，包括制裁；中國則主張以更務實方式推動對話談判。川普2018年首個任期時，宣布美國退出伊核協議，還對德黑蘭實施嚴厲制裁，中國則反對美國對伊單邊制裁。今年4月底，美國制裁涉及伊朗石油加工的中國民營煉油企業時，北京發布阻斷禁令回擊。

另外，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江則向《聯合早報》研判，美國希望中國就中東戰事向伊朗施加更大壓力，以促使伊朗作出更大讓步，甚至屈服，但中國「不太可能以犧牲與伊朗關係為代價，滿足美方要求」，也難以對伊朗採取極限施壓。