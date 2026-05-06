快訊

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

「台版張凌赫」爆紅親認黑歷史！賣假貨慘賠千萬　親揭坎坷身世道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗外長阿拉奇已抵北京將見王毅 港媒指是否見習近平受矚目

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年7月16日，大陸外長王毅（右）在天津會見伊朗外長阿拉奇。（中新社資料照）
去年7月16日，大陸外長王毅（右）在天津會見伊朗外長阿拉奇。（中新社資料照）

俄羅斯衛星通訊社6日上午報導指，據伊朗Press TV電視台，伊朗外長阿拉奇已抵達北京，準備與大陸外長王毅舉行會談。阿拉奇先前訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論了調解與美國衝突有關的問題。

港媒星島日報指，這是伊朗外長在美伊戰爭爆發後首度訪陸，由於阿拉奇上周曾訪問俄羅斯會見總統普亭，此行是否可能會見大陸國家主席習近平受到矚目。另外，美國財長貝森特4日敦促中國加強外交壓力，說服伊朗對外開放荷莫茲海峽，並表示下周的中美「川習會」將討論此議題。

美國總統川普5日在白宮出席活動時，被問及中東局勢，及將展開的訪陸行程時表示，將於本月中旬與習近平會晤，重點之一是商討伊朗議題，並形容中方在此事態度「一直很友善」。

星媒《聯合早報》指，復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯分析，中美在防止伊朗發展核武雖存在共同點，但在解決路徑上分歧明顯。美國傾向對伊朗實施高壓政策，包括制裁；中國則主張以更務實方式推動對話談判。川普2018年首個任期時，宣布美國退出伊核協議，還對德黑蘭實施嚴厲制裁，中國則反對美國對伊單邊制裁。今年4月底，美國制裁涉及伊朗石油加工的中國民營煉油企業時，北京發布阻斷禁令回擊。

另外，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江則向《聯合早報》研判，美國希望中國就中東戰事向伊朗施加更大壓力，以促使伊朗作出更大讓步，甚至屈服，但中國「不太可能以犧牲與伊朗關係為代價，滿足美方要求」，也難以對伊朗採取極限施壓。

伊朗 王毅 習近平

延伸閱讀

美伊衝突後首次 伊朗外長將訪陸並與王毅會談

剛見完普亭…伊朗外長5月6日訪中 是否會見習近平受矚目

伊朗外長將訪陸 與王毅會談

紐時：中國對伊伊朗兩手策略 一面促談判 一面供軍資

相關新聞

伊朗外長阿拉奇已抵北京將見王毅 港媒指是否見習近平受矚目

俄羅斯衛星通訊社6日上午報導指，據伊朗Press TV電視台，伊朗外長阿拉奇已抵達北京，準備與大陸外長王毅舉行會談。阿拉奇先前訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，討論了調解與美國衝突有關的問題。

川習會前「川普盟友」戴恩斯組團到上海 見了「這個人」

本月中旬的中美元首川習會前，美國總統川普的盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）率代表團訪問大陸。陸媒揭露，5日上海市長龔正會見這個參議員代表團。

川普訪陸前⋯上海市長龔正會見美參議員團：願加強經貿及產業投資合作

美國總統川普5月中旬訪問中國大陸前，川普的盟友、共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）正率跨黨派五人代表團訪陸，首站抵達上海。上海市長龔正5日會見訪團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合

春哥侃陸／新詞彙背後藏焦慮 陸年輕人迎最難就業季

中國大陸五一小長假，想上網去看看各大景點定會出現的人山人海，也想讀讀年輕人的「返鄉日記」去了解鄉土中國。誰料社交媒體和朋友圈，是一堆新詞彙新概念，如「口罩一代登台」、「春招校招寒冬」、「金三銀四遠去」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

川習會倒數約一周，美國國務卿魯比歐5日表示，他肯定美中到時會談到台灣，指這一直是美中之間會討論到的議題。魯比歐認為說，中方理解美國的立場，而美方也理解中國的立場。

【即時短評】美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

四日川普再次提及台灣，在出席企業峰會時點名台灣「從美國手上奪走晶片製造業，多虧關稅政策才讓這些企業重返美國」，同時也提到即將到來的川習會，表示會向中國國家主席習近平強調「美國會在ＡＩ領域領先中國。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。