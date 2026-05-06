聽新聞
0:00 / 0:00

四川德陽「千里江山圖」 美景暴紅

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
德陽版《千里江山圖》走紅網路。 本報德陽傳真
德陽版《千里江山圖》走紅網路。 本報德陽傳真

近日，在四川省德陽市羅江區，雨後新霽的天空出現罕見的平流霧景觀，恰好有一列動車穿行其間，與層疊山巒、錯落村舍共同構成了一幅美麗的畫面。這番景象被當地攝影愛好者拍下後，迅速在網路上走紅，被讚譽為現實版的《千里江山圖》。

「山裡江山入畫來！」「我的家鄉可太美了，最美人間四月天！」「千里江山圖，有沒有驚豔到你？」「冉冉晨靄，雲遮霧霞，攬天地之廣闊，鑒風景之獨美！」視頻和照片發出後，自然與人文交融的壯美畫面引發廣泛關注，網友紛紛留言表達讚美。

拍攝地位於羅江區白馬關鎮寶峰村。當地攝影愛好者表示，這是他們在寶峰村拍攝十年多來見過最震撼的場景。「當時剛剛經歷了一夜降雨，天空放晴，濕度上升形成平流霧。平流霧如白色綢緞般鋪展在山谷間，村居與淺丘若隱若現，猶如一幅充滿古韻的水墨畫。一列列動車駛過，宛如在畫中穿行」。

這組照片和視頻發布到社交平台後，迅速引發了網友的廣泛關注和熱烈討論，認為是王希孟《千里江山圖》的生動再現。甚至還有不少網友表示想去羅江看看，「感受這份春日限定美景」。

延伸閱讀

5000米雪山堵成人山人海 驢友登峰排隊打卡險失溫

月薪45K還包住！排雲山莊新職缺「月休15天」 超硬條件曝光全網秒清醒

台北隱藏版奇景！台電加羅林魚木盛開，美麗綻放背後藏師徒情深

「邊岩人」夫妻爆紅！雞婆網友狂幫未來小孩取名

相關新聞

美伊衝突後首次 伊朗外長將訪陸並與王毅會談

在外界期待中國在美伊衝突調停扮演角色時，大陸外交部發言人5日宣布，伊朗外長阿拉奇將於6日應邀訪中，大陸外交部長王毅將同其舉行會談。這是也是美伊空襲引發史上最嚴重的全球石油供應衝擊以來，伊朗外長首次訪問

川普擬在川習會提黎智英案 外媒：或成潛在摩擦點

美國總統川普預計下周訪問中國大陸，他近日接受訪問時表示，將在與大陸國家主席習近平的會面中提及壹傳媒創辦人黎智英的案件。美國智庫呼籲，華府應將政治犯議題列為談判優先事項；外媒則認為，此舉將為原本已因伊朗

遊客湧入 貴州五一旅遊 瘋玩村字號賽事

這個五一假期，貴州鄉村活力迸發，「村超」、「村ＢＡ」、「村馬」等「村字號」文體賽事接連開賽，吸引海內外遊客紛至沓來，帶動整個貴州五一假期旅遊。

多元風味 咖啡節飄香上海灘

今年「五一」連假期間，氣氛熱烈的二○二六上海國際咖啡文化節（下稱咖啡節）令上海本就氤氳的咖啡香更為豐富醇厚。中新社報導，位於虹口北外灘的二點三公里濱江岸線，咖啡節的近三百個展位沿江鋪展，匯聚瑞典、荷蘭

不再充電焦慮 新能源車放心跑長途

今年「五一」假期，新能源汽車正在成為更多中國遊客長途出行的選擇，隨著近年來電池技術不斷迭代突破，車輛續航里程增加，高速服務區充電樁覆蓋率不斷提高，中國新能源汽車長途出行愈發便利，「充電焦慮」漸行漸遠。

粵港共建大灣區可持續航空燃料鏈

在全球石油供應面對挑戰之際，香港一家生產可持續航空燃料的公司決定要在中國大陸東莞市設廠，被視為兩地共同推動粵港澳大灣區建立可持續燃料產業鏈的示範性項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。