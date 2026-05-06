四川德陽「千里江山圖」 美景暴紅

近日，在四川省德陽市羅江區，雨後新霽的天空出現罕見的平流霧景觀，恰好有一列動車穿行其間，與層疊山巒、錯落村舍共同構成了一幅美麗的畫面。這番景象被當地攝影愛好者拍下後，迅速在網路上走紅，被讚譽為現實版的《千里江山圖》。

「山裡江山入畫來！」「我的家鄉可太美了，最美人間四月天！」「千里江山圖，有沒有驚豔到你？」「冉冉晨靄，雲遮霧霞，攬天地之廣闊，鑒風景之獨美！」視頻和照片發出後，自然與人文交融的壯美畫面引發廣泛關注，網友紛紛留言表達讚美。

拍攝地位於羅江區白馬關鎮寶峰村。當地攝影愛好者表示，這是他們在寶峰村拍攝十年多來見過最震撼的場景。「當時剛剛經歷了一夜降雨，天空放晴，濕度上升形成平流霧。平流霧如白色綢緞般鋪展在山谷間，村居與淺丘若隱若現，猶如一幅充滿古韻的水墨畫。一列列動車駛過，宛如在畫中穿行」。

這組照片和視頻發布到社交平台後，迅速引發了網友的廣泛關注和熱烈討論，認為是王希孟《千里江山圖》的生動再現。甚至還有不少網友表示想去羅江看看，「感受這份春日限定美景」。