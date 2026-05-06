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機器人半馬 交警機器人 上崗指揮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
交警機器人「天軼」以標準姿勢打出指揮手勢。 本報北京傳真
交警機器人「天軼」以標準姿勢打出指揮手勢。 本報北京傳真

前不久，在北京亦莊舉行的二○二六人形機器人半程馬拉松比賽上，距離起點不遠處的第二個轉彎路口，一位特殊「交警」引人注目：以標準姿勢打出指揮手勢，「他」就是北京首個上崗執勤的交警機器人「天軼」。

身著螢光綠交警服裝的「天軼」身姿挺拔，左臂反復做出規範的左轉引導動作，並同步發出語音指令「前方左轉 請注意交通安全」。

每當形態各異的機器人選手經過路口，「天軼」的手勢與語音便精準傳遞，選手們依令有序轉向。

開發區交管支隊民警隋宏大介紹，「天軼」是北京本土自研產品，與二○二五年亦莊機器人馬拉松冠軍「天工」系同系列兄弟機型，由北京人形機器人創新中心、亦莊機器人公司結合交通管理實際聯合研發。此次專門在機器人跑者密集的半馬賽道亮相，旨在檢驗「機器人指揮機器人」這一特定場景下的協同能力。

目前，「天軼」已實現交通手勢指揮、交通安全宣傳、交通出行引導三大功能。本次半馬任務中，它充當了機器人跑者的「專屬轉彎引導員」。

「它不知疲倦，電量充足就能持續指揮，」隋宏大說，「連續喊話半小時，真人會口乾舌燥，而機器人可以穩定輸出」。不過，目前「天軼」續航約兩小時，尚無法實現廿四小時在崗，主要承擔特定場景下的輔助執勤任務。

未來，「天軼」將走向更複雜的真實路口，還將逐步拓展專業知識問答、交通違法識別、路況設施巡視等功能。

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