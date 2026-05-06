不再充電焦慮 新能源車放心跑長途

在外界期待中國在美伊衝突調停扮演角色時，大陸外交部發言人5日宣布，伊朗外長阿拉奇將於6日應邀訪中，大陸外交部長王毅將同其舉行會談。這是也是美伊空襲引發史上最嚴重的全球石油供應衝擊以來，伊朗外長首次訪問

2026-05-05 19:25