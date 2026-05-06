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不再充電焦慮 新能源車放心跑長途

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年「五一」假期，新能源汽車正在成為更多中國遊客長途出行的選擇，隨著近年來電池技術不斷迭代突破，車輛續航里程增加，高速服務區充電樁覆蓋率不斷提高，中國新能源汽車長途出行愈發便利，「充電焦慮」漸行漸遠。

新華社報導，據國家能源局通過對納入國家充電設施監測服務平台的五點七六萬個高速公路充電設施（槍）進行統計分析，五月一日○時至二十四時，高速公路新能源汽車充電量達到二三○三點三九萬千瓦時，同比增長百分之五十五點六，充電服務次數超九十四點六三萬次，刷新「五一」假期首日充電量歷史紀錄。

另據統計，截至二○二五年底，中國新能源汽車的保有量達到四三九七萬輛，占汽車總量的百分之十二點○一，全國高速公路服務區累計建成充電樁七點一五萬個，覆蓋超百分之九十八的服務區，十九個省份實現充電設施「鄉鄉全覆蓋」。

為滿足充電需求，中國各地通過增加充電停車位、增設大功率充電樁，配備移動充電設施等舉措，保證新能源汽車「放心」出行。

交通運輸部門預計，今年「五一」假期，中國高速公路日均車流量約六千四百萬輛，新能源車約一千五百四十萬輛，占比百分之二十四，同比增長百分之三十三。

陜西韓城服務區經理李仁君表示，隨著充電基礎設施等不斷完善，愈來愈多新能源車將開始成為中國民眾長途出行的新選擇。

新華社

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